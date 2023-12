Camiye baskın düzenlendi: Yahudi duası okudular

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria’nın Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı’na gerçekleştirdiği ve 11 kişinin öldüğü baskın devam ediyor.

Bölgedeki saldırılarını sürdüren İsrail askerleri, bir camiye ayakkabılarıyla girip, mihraba çıkarak mikrofonla Yahudi duası okudu.

Askerlerden bir diğeri ise mihrabın önündeki mikrofonla “Şema Yisrael” duasını seslendirdi.

??Exclusive: VANDALISM IN JENIN MOSQUE.

Israeli Occupation soldiers inside a Jenin mosque in the West Bank, engaging proudly in vandalism and misuse of the mosque's speakers while chanting “Hear, O Israel” which is a direct ethical violation against a religious site. pic.twitter.com/qBxpREvqSq