Camiye baskın düzenlendi: Yahudi duası okudular

İşgal altındaki Batı Şeria’nın Cenin kentinde saldırıları 3 gündür devam eden İsrail askerleri, bir camiye baskın düzenleyip hoparlörlerinden Yahudi duası okudu.

İHA
Yayınlanma: 14.12.2023 - 15:48
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İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria’nın Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı’na gerçekleştirdiği ve 11 kişinin öldüğü baskın devam ediyor.

Bölgedeki saldırılarını sürdüren İsrail askerleri, bir camiye ayakkabılarıyla girip, mihraba çıkarak mikrofonla Yahudi duası okudu.

Askerlerden bir diğeri ise mihrabın önündeki mikrofonla “Şema Yisrael” duasını seslendirdi.

 

Dua okuyan İsrail askerlerini kayıt altına alan arkadaşlarının ise duruma gülerek tepki verdiği görüldü. Camiye yapılan çirkin saldırı Filistinliler ve birçok Müslüman tarafından büyük tepki çekti.

İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir sosyal medya hesabından videoyu paylaşarak, "Kahraman askerlerimizin Cenin’de bir camide yaptığı Şema Yisrael duası" ifadelerini kullandı.


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