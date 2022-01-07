Çavuşoğlu, Kazak mevkidaşı Tleuberdi ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan Dışişleri Bakanı Mukhtar Tleuberdi ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazak mevkidaşı Mukhtar Tleuberdi ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Kazakistan'daki son gelişmeler ele alındı. Çavuşoğlu, Türkiye'nin Kazakistan'a desteğini yineledi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Görüşmede, Kazakistan'daki son gelişmeler ele alınmıştır. Bakan Çavuşoğlu, Kazakistan’a desteğimizi yinelemiştir. Görüşmede ayrıca 11 Ocak'ta düzenlenecek ve Kazakistan'daki gelişmelerin değerlendirileceği Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı (çevrim içi) hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur" denildi.
KAZAKİSTAN’DAKİ PROTESTOLAR
Kazakistan’da 2 Ocak’ta Mangistau bölgesindeki Zhanaozen ve Aktau’da sıvılaştırılmış petrol gazına (LPG) zam yapılmasına karşı halk sokaklara dökülmüş, protestolar iki gün sonra Almatı ve ülke genelindeki diğer şehirlere yayılarak şiddetini arttırmıştı.
Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ayaklanmadan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etmesine rağmen protestocular geri adım atmamıştı. Gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında sık sık çatışmalar yaşanırken, ülke genelinde dün olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.
Kazakistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kanun ve düzenin sağlanması sırasında 18 kolluk görevlisinin hayatını kaybettiği, aralarında polis ve askerlerin bulunduğu 748 kişinin yaralandığı aktarıldı. Çıkan olaylarda şu ana kadar kaç protestocunun hayatını kaybettiği ise açıklanmadı.
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