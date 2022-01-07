Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev: Teröristlerle masaya oturmaya niyetimiz yok

07 Ocak 2022 Cuma, 11:34

Yakıt fiyatlarına yapılan zam nedeniyle başlayan ancak şiddet olaylarına dönüşen hükümet karşıtı protestoların yaşandığı Kazakistan'da Devlet Başkanı Kasım Comert Tokayev halka sesleniş konuşması yaptı.

Ülkesindeki şiddet olayları sırasında "teröristlerin hala silah kullandığını ve mülke zarar verdiklerini" kaydeden Tokayev, "teröristlerin bulunması ve gözaltına alınmaları için özel bir birim kurduğunu" belirtti.

Kazak lider ayrıca, "teröriste uyarı yapılmadan ateş açılmasına ilişkin emir verdiğini" söyledi.

Tokayev, protestocularla müzakere masasına oturulması çağrılarına ilişkin, “Teröristlerle görüşmemiz gerektiğine dair yurt dışından yapılan çağrılar ahmaklık. Kazakistan hükümetinin teröristlerle müzakere masasına oturmaya niyeti yok” vurgusu yaptı.

Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Kazakistan’daki şiddet olaylarını bastırmak için hükümetin çağrısı ile ülkeye gönderilecek barış güçlerinin transferinin sürdüğünü belirtti.

Sputnik'in haberine göre; Rus yetkililer, barış gücü olarak Kazakistan’a gönderilen hava indirme güçlerinden bir kısmının ülkedeki görevlerine başladıklarını de ekledi. MİR-24 televizyonu da Belarus hava indirme güçlerinin de Kazakistan’a vardıklarını aktardı. Belaruslu barış güçlerinin transferinin İl-76 tipi beş uçakla gerçekleştirildiği belirtildi.

RUSYA: KGAÖ ÜLKELERİ, MÜTTEFİKLERİN YAPMASI GEREKENİ YAPIYOR

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Kazakistan’in şu an yaşadığı sorunlarla başa çıkabileceğine inandıklarını söyledi. Kazakistan hükümetinin çağrısı ile ülkeye barış güçlerini gönderen Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ülkelerinin Kazakistan’ı bu şekilde destekleyerek ‘müttefiklerin yapması gerekeni yaptıklarını’ kaydetti.

Gruşko şunları söyledi: “Kazakistanlı müttefiklerimizin yaşanan sorunlarla başa çıkabileceğine eminiz. Rusya ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü üyeleri, müttefiklerin yapması gerekeni yaparak (Kazakistan’a) yardım eli uzattı.”

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ), eski Sovyet ülkeleri Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Belarus ve Ermenistan’ı içeriyor.

KIRGIZİSTAN PARLAMENTOSU, KAZAKİSTAN’A BARIŞ GÜCÜ GÖNDERİLMESİNİ ONAYLADI

Kırgızistan parlamentosu da ülkenin barış güçlerini Kazakistan’a göndermesine onay verdi. RİA Novosti haber ajansı, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü üyesi olarak Kazakistan’a barış güçlerini gönderme kararının Kırgız parlamentosunda oy çoğunluğu ile alındığını aktardı. Kırgızistan hükümet yetkilileri daha önce, parlamentonun onaylaması hâlinde Kazakistan’a 150 asker ve 19 teçhizat göndermeyi planladıklarını söylemişti.

26 SİLAHLI SALDIRGAN ETKİSİZ HÂLE GETİRİLDİ

Kazakistan içişleri bakanlığı yetkilileri, ülkede şiddet olaylarına dönüşen protestoların başlamasından beri ‘26 silahlı suçlunun etkisiz hâle getirildiğini, 3 bin saldırganın da gözaltına alındığını’ belirtti. içişleri bakanlığı, şiddet olayları sırasında 18 güvenlik gücünün öldürüldüğünü kaydetti.