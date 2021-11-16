CDC riskli bölgeler listesini güncelledi: 3 ülke için karar verdi

16 Kasım 2021 Salı, 16:44

Avrupa’da artan vakalar sonrası ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, riskli bölgeler listesinde güncellemeye gitti. CDC, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve İzlanda'ya seyahat edilmemesini tavsiye etti.

CDC, üç ülke için seyahat tavsiyesini çok yüksek olan dördüncü kademeye yükseltti. Ayrıca güncellemede, Japonya, Hindistan, Pakistan, Liberya, Gambiya ve Mozambik için ayrı ayrı Covid-19 seyahat uyarısını birinci kategoriye düşürdü.