Çeçen lider Kadirov'dan Rusya çıkışı: İslam, Rusya'nın ayrılmaz bir parçası

11 Aralık 2022 Pazar, 11:27

Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ramzan Kadirov, İslam'ın, Rusya'nın "ayrılmaz bir parçası" olduğunu ve Rusya'nın "hukukun üstünlüğü ile yönetilen bir devlet örneği" olduğunu söyledi.

Kadirov, "Rusya gerçekten önemli bir tarihi kutladı: Volga Bulgarlarının İslam'ı kabul etmesinin 1100. yıldönümü. Bu bayram hepimiz için büyük önem taşımaktadır. Bugün İslam, Rusya'nın ayrılmaz bir parçasıdır. Yaklaşık 15 milyon Müslüman, diğer dini inançlarla yan yana barış içinde yaşamaktadır. Şüphesiz bu olgu benzersizdir ve Rusya, hukukun üstünlüğüne dayalı gerçek bir devletin nadir bir örneğidir" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "yetkin ve ileri görüşlü" politikası sayesinde "her Müslümanın haklarının her düzeyde sıkı bir şekilde korunduğunu ve savunulduğunu" belirten Kadirov, "Aktif sivil duruşumuz, gerçek vatanseverliğimiz ve İslam'ın kurallarına dayanan ahlaki ilkelerimiz, diğer din ve milletlerin takipçileri arasında bize onur ve saygı kazandırdı" diye konuştu.