Çeçen lider Kadirov'dan Rusya çıkışı: İslam, Rusya'nın ayrılmaz bir parçası
Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov, İslam'ın, Rusya'nın "ayrılmaz bir parçası" olduğunu ifade etti.
Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Ramzan Kadirov, İslam'ın, Rusya'nın "ayrılmaz bir parçası" olduğunu ve Rusya'nın "hukukun üstünlüğü ile yönetilen bir devlet örneği" olduğunu söyledi.
Kadirov, "Rusya gerçekten önemli bir tarihi kutladı: Volga Bulgarlarının İslam'ı kabul etmesinin 1100. yıldönümü. Bu bayram hepimiz için büyük önem taşımaktadır. Bugün İslam, Rusya'nın ayrılmaz bir parçasıdır. Yaklaşık 15 milyon Müslüman, diğer dini inançlarla yan yana barış içinde yaşamaktadır. Şüphesiz bu olgu benzersizdir ve Rusya, hukukun üstünlüğüne dayalı gerçek bir devletin nadir bir örneğidir" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "yetkin ve ileri görüşlü" politikası sayesinde "her Müslümanın haklarının her düzeyde sıkı bir şekilde korunduğunu ve savunulduğunu" belirten Kadirov, "Aktif sivil duruşumuz, gerçek vatanseverliğimiz ve İslam'ın kurallarına dayanan ahlaki ilkelerimiz, diğer din ve milletlerin takipçileri arasında bize onur ve saygı kazandırdı" diye konuştu.
Video Haberler
- Gökbakar, Recep İvedik 7'nin bilinmeyenlerini anlattı
- 128 kiloluk 'Fırat turnası'nı iş yerinde sergiliyor
- Akdeniz meyve sineğine 'cazibe' tuzağı
- Papağanı 'Lara'yı omzunda gezdiriyor
- Fidan hemşire, sokaktaki tacizden sonra karateci oldu
- 738 yıllık mermer sanduka, Nasreddin Hoca’ya ait çıktı
- Denizli'de sis bulutu güzel görüntüler oluşturdu
- Telefon kazanma ümidiyle 100 bin lira dolandırıldı
- Enerji düştü ama enflasyon düşmüyor
- Gazetecilikten antikacılığa ilerleyen serüven
En Çok Okunan Haberler
-
- Altay'dan Soylu'ya sert sözler
- Muhalefet vekilleri sırtlarını döndü
- 'Dönüş hızından elektrik üretilir'
- Meclis'te protesto edildi; yuhalandı
- Erdoğan: Son kez destek istiyoruz
- Özdağ'dan olay yaratacak iddia!
- HDP'li Oluç Soylu'ya ateş püskürdü
- FIFA'dan Lionel Messi'ye soruşturma
- İşte konuşulan rakamlar...
- Nüfus Müdürlüğü'nden pasaport açıklaması