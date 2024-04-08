Çeçenistan'da 'çok hızlı veya çok yavaş' müzik yasaklandı
Rusya Federasyonuna bağlı Çeçenistan'da Kadirov yönetiminin çok hızlı ya da çok yavaş müziği yasakladığı bildirildi.
Rusya Federasyonuna bağlı Çeçenistan'da tüm müziklerin "dakikada 80 ila 116 vuruşluk (BPM) bir tempoya karşılık gelmesi" gerektiğine hükmettiği söyleniyor.
Moscow Times'ın haberine göre, Kültür Bakanlığı bu hafta başında bir açıklama yaptı.
Yeni müzik standardı, günümüzün pek çok pop müziğine kıyasla nispeten yavaş ve muhafazakar İslam toplumunda bir dizi batı türünün halka açık olarak çalınmasını engelleyecek.
Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov'un Kültür Bakanı Musa Dadayev'e Çeçen müziğini "Çeçen zihniyetine uygun" hale getirme talimatı verdiği ileri sürüldü.
Dadayev'in "Başka halklardan müzik kültürü ödünç almak kabul edilemez" dediği belirtildi.
Yasağın, bakanlık ile yerel ve bölgesel sanatçılar arasında yapılan bir toplantının ardından ilan edildiği bildirildi.
Ancak sanatçılara kriterlere uymayan müziklerini yeniden yazmaları için 1 Haziran'a kadar süre verildiği ve müziklerinin yeniden düzenlenmemesi halinde halka açık olarak icra etmelerine izin verilmeyeceği söyleniyor.
Daha yüksek BPM'ye sahip olma eğiliminde olan tüm batı rave ve tekno müzikleri yeni kural kapsamında yasaklanacak.
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