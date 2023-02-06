Çekya, deprem faciası nedeniyle Türkiye'ye arama kurtarma ekibi gönderdi

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 20:00

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 20:00

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 1498 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan depremin ardından Türkiye'ye arama ve kurtarma ekiplerinin yola çıktığı bildirildi.

Çekya'da, enkazdaki yurttaşları aramak için özel olarak eğitilmiş arama ve kurtarma ekiplerine bağlı itfaiyeciler, Ostrava kentinde bulunan Leos Janacek Havaalanı'nda gerekli ekipmanları uçağa yükleyerek yola çıktı.