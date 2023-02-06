Çekya, deprem faciası nedeniyle Türkiye'ye arama kurtarma ekibi gönderdi
Çekya, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Türkiye'ye arama kurtarma ekibi gönderdi.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 1498 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan depremin ardından Türkiye'ye arama ve kurtarma ekiplerinin yola çıktığı bildirildi.
Çekya'da, enkazdaki yurttaşları aramak için özel olarak eğitilmiş arama ve kurtarma ekiplerine bağlı itfaiyeciler, Ostrava kentinde bulunan Leos Janacek Havaalanı'nda gerekli ekipmanları uçağa yükleyerek yola çıktı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Türk halkı canıyla cebelleşirken bunu unutmaz!
- Artçı depremler en az 2-3 yıl sürecek
- Gaziantep'ten tüyler ürperten haber
- 'Size bazı rakamlar açıklayacağım' diyerek duyurdu
- 'Olağanüstü bir durum yaşanıyor'
- KKTC’de 7 günlük ulusal yas ilan edildi
- Kahramanmaraş depreminde can kaybı 2 bin 921'e yükseldi
- Deprem bölgesinde Nebati'den tepki çeken sözler
- Yargı oyuncusu kötü haberi paylaştı
- Acı tablo giderek ağırlaşıyor