Turizmi yabancı turiste endeksleyen Türkiye’de yerli turiste dönük hiçbir destek yok

Enflasyonun önlenemeyen yükselişiyle birlikte ev ve araba alma hayalini bile unutan yurttaş şimdi de tatilden kopuyor. Erken rezervasyon yapılsa dahi Antalya’da iki kişinin bir haftalık tatili en az 20 bin liraya mal oluyor. Turizmciler iç piyasada fiyatların yüzde 100’den fazla arttığını belirterek “Bu maliyetlerle oluşan fiyatı yerli turstin karşılama imkânı yok” diyor ve yerli turistin de desteklenmesini istiyor.

Her yerden döviz arayışında olan iktidar ülkenin turizm politikasını yabancı turiste odaklamış durumda. Geçen hafta turizm istatistiklerini açıklamak için toplantı düzenleyen otel ve tur şirketi sahibi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gazetecilerin “Yerli turist bu fiyatlarla tatil yapamıyor. Ne düşünüyorsunuz?” sorusu üzerine erken rezervasyonu önermişti.

Antalya’da ortalama bir otelde erken rezervasyonla her şey dahil 20 bin TL’den olan oteller indirimsiz 40-50 bin TL civarında. Bakanın sahibi olduğu otellerde ise erken rezervasyon indirimiyle bir hafta iki kişilik tatil 88 bin liradan başlarken 277 bin liraya kadar çıkabiliyor. Tatilin lüks değil ihtiyaç olduğunu söyleyen Turizm Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya, “Aslında erken rezervasyon kampanyasının başlatılma nedeni vatandaşların uygun fiyata tatile gitmesiydi” dedi. Şu an erken rezervasyonla temmuz ayında her şey dahil tesislerde en düşük kişi başı gecelik fiyatların 700 TL, 4 yıldızlı tesislerde 900 TL ve 5 yıldızlı tesislerde 1250 TL’den başladığını ekleyen Bağlıkaya şöyle konuştu: “Geçmiş yıllarla karşılaştırıldığında bu yıl fiyatlar döviz kurlarının yükselmesiyle birlikte artış gösterdi. Bu konuda seyahat acentalarımız uygun fiyatlar sunmaya çalışıyor.”

MEMUR TATİL YAPAMAYACAK

Yerli turist için tatil imkânının ortadan kalktığını söyleyen Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Serdar Karcılıoğlu ise “Erken rezervasyonla büyük indirimler oluyor ama onu da ödeyecek alım gücü kalmadı. Mevcut maliyetlerle oluşan fiyat Türkiye’nin alım gücünü aşıyor. Üst segmentte doluluklar aynen sürüyor ama bizim alışık olduğumuz 6 ya da 12 taksitle konaklama satın alan orta sınıf memur veya beyaz yakalının ise imkânı kalmadı” dedi.

Türkiye turizm yabancı turiste odaklandığı, yerli turistin yok sayıldığını söyleyen Karcılıoğlu, “Yerliye yönelik tek bir uygulama yok. Devletin destek mekanizması olmalı” diye konuştu.

Muğla’da otel işleten Mehmet Dağoğlu ise yerli turistin bu yaz çok yüksek fiyatlarla karşılaşacağını söyledi. Gıda enflasyonunda artışın sürdüğünü belirten Dağoğlu, “Oteller fiyat veremiyor çünkü maliyet artmaya devam ediyor. Devlet bir şekilde destekler vermeli” dedi.

ANTALYA YERİNE YURTDIŞI

“Fiyatlar artacak” endişesi ile erken rezervasyonlarda yüzde 30 artış yaşandığını söyleyen turizm portalı tatilsepeti.com Genel Müdürü Koray Küçükyılmaz şu bilgileri verdi:

- Yurttaş yeni zamlardan korktuğu için erkenden alımlar yapıyor. Şu anda ekonomik destinasyonlar öne çıkıyor. Fiyatlarda yüzde 140’ı bulan artışlar var.

- Şu anda Antalya’da en büyük indirimlerin olduğu dönemdeyiz ama gecelik 2 bin-2 bin 500 lira altına oda yok. İç piyasada maliyetler çok arttığı için oteller TL bazında çok zam yaptı.

- Antalya’da 2 kişi bir haftalık ortalama bir tatile 20 bin lira ödeyecek. Bu parayla vizesiz ülkelere gitmeyi tercih edebiliyorlar. Onlar döviz bazında bu kadar zam gelmediği için daha avantajlı oldu.

- Oteller yabancı ile yatakları doldurabildiği için yerli turiste eğilmiyor. Ama devlet yerli turistin tatilini kolaylaştıracak adımlar atmalı.