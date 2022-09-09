Çekya'da acil nakit destek planı

09 Eylül 2022 Cuma, 10:36

Çekya, başkent Prag'da on binlerin enflasyon, AB ve NATO protestosunun ardından AB'den acil nakit desteği talebinde bulanma kararı aldı.

Reuters'ın haberine göre, Çek Cumhuriyeti'nin sanayi bakanı Jozef Sikela, Avrupa Birliği ülkelerinin cuma günkü bir toplantıda yükselen teminat maliyetleriyle karşı karşıya kalan enerji şirketleri için acil nakit desteğini kabul edeceklerinden "oldukça emin" olduğunu söyledi.

Jozef Sikela, toplantıya gelirken bakanların "piyasaları sakinleştirecek ve onları tedirgin etmeyecek" bir anlaşmaya varmak için çaba göstereceklerini söyledi.

NE OLDU?

Çekya’nın başkenti Prag’da bulunan Vaclavske Meydanı’nda toplanan yaklaşık 70 bin kişi hükümet karşıtı protesto düzenledi. Protestoya bazı muhalefet partileri ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu destek verdi.



Göstericiler, hükümetten enerji krizinin etkilerinin hafifletilmesini ve hasarın onarılmasını ve yerli sanayinin yabancı şirketlere bağımlılığından kurtarılmasını talep etti. Gösteride ayrıca askeri tarafsızlık ve gaz tedarikçileri ile ve özellikle Rusya ile düşük fiyatlarla doğrudan sözleşmeler yapılması istendi. Göstericiler, AB ve NATO karşıtı sloganlar atarak, hükümeti istifaya çağırdı.

