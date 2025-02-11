Ceset çiçeği, 15 yıl aradan sonra ilk kez çiçek açtı

Yayınlanma: 11.02.2025 - 10:59

Güncelleme: 11.02.2025 - 11:00

Çürüyen et, çürük yumurta ve lağım suyuna benzetilen keskin kokulu nadir bir çiçek, Avustralya'da çiçek açtı ve bu son aylarda görülen üçüncü çiçeklenme oldu.

Çalışanlar, bilimsel adıyla "amorphophallus titanum" ya da "titan arum" olarak da bilinen ceset çiçeğinin Canberra'daki Avustralya Ulusal Botanik Bahçeleri'nde 15 yıldır ilk kez geçtiğimiz Cumartesi günü açtığını ve Pazartesi günü kapanacağını söyledi.

Ana vatanı Endonezya'da "bunga bangkai" olarak adlandırılan çiçek, Batı Sumatra'nın yağmur ormanlarına özgüdür. Doğada bu bitkiden yaklaşık binden az olduğu düşünülüyor.

Doğal ortamında her 7 ila 10 yılda bir sadece birkaç gün çiçek açan bu bitkiden bir tanesi, Ocak ayı sonlarında Sidney'deki Kraliyet Botanik Bahçeleri'nde kısa süreliğine çiçek açtı.

Kasım ayında Melbourne'un güneybatısındaki Geelong Botanik Bahçeleri'nde de bitki kısa süreliğine çiçek açtı.

"CESET ÇİÇEĞİ"

Ceset Çiçeği, dünyanın en kötü kokulu bitkilerinden biridir. Kötü kokulu olması nedeniyle Leş çiçeği de denir. Latince adı Amorphophallus titanum'dur.

Amorphophallus titanum, dünyadaki en büyük dallanmamış çiçeklenmeye sahip çiçekli bir bitkidir. Çiçeklenme 3 metre yüksekliğe ulaşabilir. Büyük bir taç yaprağına benzeyen bir spathe tarafından sarılmış kokulu bir çiçek taçından oluşur. Dışta koyu yeşil, içte koyu bordo kırmızısı, derin çatlaklı bir dokuya sahiptir. Spadix oyuktur ve büyük bir ekmeği andırır.