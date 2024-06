Chomsky'den üzen haber

Eski asistanı, ünlü akademisyenin artık yürüyemediğini doğruladı.

Ünlü dilbilimci ve düşünür Noam Chomsky, yaşadığı tıbbi bir olay sonrası konuşma yetisini kaybetti. Eski asistanı Bev Stohl, 95 yaşındaki Chomsky'nin artık kamuoyunda görünmeme sebebinin sağlık sorunları olduğunu açıkladı.

Chomsky, geçtiğimiz yıl Haziran ayından bu yana kamuoyunda görülmedi. Gazze'deki savaşla ilgili tartışmaların yoğun olduğu dönemde yokluğunun ağırlığı hissedildi. Filistin davasına verdiği destek ve İsrail devletinin "suçları" olarak nitelendirdiği konular hakkındaki güçlü görüşleri ile bilinen Chomsky, son bir yıldır bu konulardaki tartışmalarda yer almıyor.

Media Lens tarafından paylaşılan bir gönderide, MIT profesörünün sağlık durumunun kötüleşmesi nedeniyle bir daha kamuoyuna dönmesinin pek olası olmadığı belirtildi.

Gönderide, Stohl'un Reddit forumunda paylaştığı ve Chomsky'nin neden e-postaları yanıtlamadığı veya röportaj yapmadığını açıkladığı sözlerine yer verildi. Stohl, Chomsky’nin sağlık durumunun çoğunu etkilediğini ve konuşma yetisinin karmaşık faktörlerle zorlaştığını belirtti. Ayrıca, dilbilimcinin artık hareket edemediğini ve yürüyemediğini ekledi.

Chomsky’nin sağlık durumu hakkında daha fazla bilgi veren Stohl, "Yakın bir aile üyesi ile temas halindeyim ve temel bilgileri biliyoruz, yakında daha fazlasını öğrenmeyi umuyoruz" dedi. "Özetle, Noam 95 yaşında ve Haziran ayında tıbbi bir olay yaşadı. Pek çok kişinin fark ettiği gibi, artık yazmıyor, yazışmıyor veya röportaj yapmıyor. Sağlık durumu, zamanının ve enerjisinin çoğunu alıyor."

Stohl, "Noam hala bizimle, şu anda haberleri izliyor (izlediklerinden memnun görünmüyor)" diye ekledi. Ayrıca Chomsky’nin ağrısının olmadığını ve etrafında olup bitenleri izlediğini belirtti.

Medya endüstrisinden gelen birçok yorumda, dilbilimcinin dil ve iletişim çalışmalarına adadığı yedi on yılı aşkın süre boyunca gösterdiği tutkuya vurgu yapıldı ve şu anki sınırlı yetisi nedeniyle üzüntü dile getirildi.

Sosyalist dergi Current Affairs'in kurucusu ve editörü Nathan Robinson, "Chomsky, tanıdığım yıllar boyunca inanılmaz derecede nazikti. Kim olduğunuzu umursamaz. Bir lise öğrencisine de, ünlü birine ya da New York Times muhabirine de aynı zamanı ayırırdı. Zalimlik ve adaletsizliğe karşı kendini adadı. Binlerce insanın hayatını nasıl değiştirdiğine dair hikayeleri var. Benimkini kesinlikle değiştirdi" dedi.

