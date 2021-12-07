CIA Direktörü Burns: Saçlarım Rusya'da görevliyken beyazladı

07 Aralık 2021 Salı, 17:27

The Wall Street Journal gazetesine konuşan CIA'in diplomat kökenli Direktörü William Burns (65), 2005-2008 arası ABD'nin Moskova Büyükelçisi olduğu dönemde saçlarının beyazladığını belirtti.

Saçlarındaki gümüş buklelerin çoğunu Moskova'da çalıştığı döneme borçlu olduğunu dile getiren Burns, "Geri kalanı da İran'la müzakereler sırasında, özellikle de 2013'teki gizli müzakerelerde beyazladı" dedi.

O müzakereler sonucunda 2013'te Cenevre'de BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi artı Almanya (5+1) ile İran, resmi adı Kapsamlı Ortak Eylem Planı olan nükleer anlaşmayı imzalamıştı. Ancak Burns'ün saçlarını ağartması boşa gitti. Zira Tahran'ın nükleer programını kısıtlaması karşılığı İran'a yaptırımların hafifletildiği BM onaylı anlaşmadan, Mayıs 2018'de önceki ABD Başkanı Donald Trump çekildi.

Bugün ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşecek sanal zirveyle ilgili Beyaz Saray açıklamasında, Biden'ın 'Rusya'nın Ukrayna sınırında askeri faaliyette bulunduğu' iddialarını gündeme getirip 'endişelerini ileteceği' aktarılırken, CIA Direktörü röportajda bununla ilgili yorum yaptı.

'Kiev sözkonusu olduğunda, Rusya Devlet Başkanı Başkan Putin'in risk iştahını asla hafife almayacağını' söyleyen Burns, "Buna caydırıcılık kadar diplomasi olanağının da güçlü bir karışımıyla karşılık vermek çok önemli" dedi.

Batı basını ve yetkililerin son haftalarda sık sık ortaya attığı 'Ukrayna sınırında askeri faaliyette bulunan Rusya'nın komşusunu işgale hazırlandığı' iddialarını, Moskova kararlılıkla yalanlıyor.

İddiaları 'temelsiz' diyerek reddeden Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "Şu sıra Anglo Sakson medyasının, Ukrayna medyasının körüklediği ve Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in başını çektiği Ukraynalı siyasetçilerin desteklediği bu histeri kesinlikle kabul edilemez" vurgusunu yaptı.

Kasımda ABD'li haber sitesi Politico'nun 'giderek daha çok sayıda Rus birliğinin Ukrayna sınırına yığıldığı' iddiası, Moskova'nın alay konusu olmuştu, zira haberde yayımlanan uydu görüntülerindeki askeri yığılma, Ukrayna'dan yüzlerce kilometre uzaktaki, Belarus'a yakın Rus şehri Yelnya'yı gösteriyordu.

Kaynak: Sputnik