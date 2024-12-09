Cihatçılar ele geçirdi, İsrail işgalini genişletti: İngiltere ve Almanya’dan tepki

Yayınlanma: 09.12.2024 - 21:06

Güncelleme: 09.12.2024 - 21:06

Bir İngiliz Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, konuya ilişkin sorusunu yazılı olarak yanıtlayarak, "İsrail, açıkça Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgedeki varlığının savunma amaçlı, kısıtlı ve geçici olduğunu belirtti. İsrail'in bu taahhüdüne uymasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Sözcü, İsrail'i ve tüm tarafları uluslararası hukuktan kaynaklanan barış, istikrar ve güvenlik yükümlülüklerine uyma çağrısını yineledi.

Sözcülük açıklamasında İngiltere'nin Golan Tepeleri'ne ilişkin tutumunu dile getiren ifadeler de yer aldı.

“POZİSYONUMUZ NETTİR”

Açıklamada Dışişleri Bakanı David Lammy'nin dün İsrailli mevkidaşı Gideon Saar'la konuyu ele aldığı bildirilirken, "Pozisyonumuz nettir, Golan Tepeleri işgal altındaki topraklardır ve İsrail'in burayı ilhak etmesini tanımıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Christiane Hoffmann, başkent Berlin’de düzenlenen basın toplantısında,"İsrail’in Suriye’deki gelişmeleri bahane ederek, işgali ilerletmek için fırsat olarak gördüğünü düşünüyor musunuz?" sorusunu yanıtladı.

"Bu gelişmeyi de elbette yakından takip ediyoruz ve not ediyoruz" diyen Hoffmann, prensip olarak geçmişte Almanya hükümetinin tüm güçlere gerilimi azaltma çağrısında bulunduğunu ve bunu yapmaya devam ettiklerini kaydetti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Fischer de İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun dün basına, karmaşık durumda İsrail’in potansiyel tehditleri savuşturmakla ilgilendiğini ve İsrail ordusunun bölgeye girişinin geçici olduğunu ifade ettiğini belirterek, "İsrail buna göre ölçülecek" dedi.

“GOLAN TEPELERİ SURİYE'YE AİTTİR”

Fischer, Golan Tepeleri'nin kime ait olduğu ve İsrail’in işgal ettiği Suriye topraklarından çekilmesini Almanya hükümetinin talep edip etmediği sorusuna da "Golan Tepeleri 1967 yılında İsrail tarafından işgal edildi ve 1981 yılında ilhak edildi. Almanya bu ilhakı tanımıyor. Uluslararası hukuka göre İsrail tarafından kontrol edilen bölge Suriye'ye aittir" dedi.