Çin, 6 yeni nükleer reaktörün kurulmasına onay verdi

22 Nisan 2022 Cuma, 19:02

Çin'de kabine işlevini gören Devlet Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, Cıciang eyaletindeki Sanmın Nükleer Santrali, Şandong eyaletindeki Hayyang Nükleer Santrali ve Guangdong eyaletindeki Lufıng Nükleer Santraline ikişer yeni reaktör kurulmasına karar verildi.

Sanmın ve Hayyang santrallerine ABD'li Westinghouse şirketi tarafından geliştirilen CAP1000 tipi reaktörlerin, Lufıng santraline ise Çin yapımı üçüncü nesil "Hualong One" tipi reaktörlerin kurulacağı bildirildi.

Toplamda 120 milyar yuana (18,6 milyar dolar) mal olacağı tahmin edilen reaktörlerin 6 ila 7,2 gigavat elektrik üretim kapasitesi sağlaması bekleniyor.

Çin'in mart ayında yayımladığı Beş Yıllık Enerji Planı'na göre, 2020'de 50 gigavat olan nükleer enerji kapasitesinin 2025'te 70 gigavata çıkarılması hedefleniyor.

2021'in sonu itibarıyla toplam 54,6 gigavat elektrik üretme kapasitesine sahip 53 nükleer reaktör faal durumda bulunan Çin'de toplam elektrik üretiminin yüzde 5,02'si nükleer enerjiden sağlandı. Bu oran Avrupa Birliğinde yüzde 27, ABD'de ise yüzde 19'du.

Çin, karbon emisyonlarını 2030 itibarıyla en yüksek düzeye çıkarmayı, 2060 itibarıyla ise sıfırlayarak "karbon-nötr" olmayı hedefliyor. Ülke, elektrik üretiminde kömüre bağımlılığını nükleer enerjinin payını arttırarak azaltmaya çalışıyor.