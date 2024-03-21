Endonezya'dan Güney Çin Denizi açıklaması: Tetikte olacağız

Endonezya'nın Siyasi, Hukuki ve Güvenlik İşlerinden Sorumlu Bakanı Hadi Tjahjanto, ülkesinin ihtilaflı Güney Çin Denizi'ndeki olası güvenlik sorunları ve çatışmalara karşı tetikte olmaya devam edeceğini belirtti.

AA
Yayınlanma: 21.03.2024 - 08:39
Endonezya'dan Güney Çin Denizi açıklaması: Tetikte olacağız
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Antara News'in haberine göre Tjahjanto, dün Endonezya Stratejik ve Savunma Çalışmaları (ISDS) tarafından düzenlenen programa konuk oldu.

Güney Çin Denizi'ndeki sınır ihtilafı sorunu nedeniyle çatışma riskinin devam ettiğini aktaran Tjahjanto, Endonezya'nın, bölgede yaşanacak olası güvenlik sorunları ve çatışmalara karşı tetikte olmaya devam edeceğini vurguladı.

Tjahjanto, Çin'in, Güney Çin Denizi'nde hak iddia etmesinin, Endonezya'nın Kuzey Natuna Denizi'ndeki hakimiyetiyle çeliştiğini de sözlerine ekledi.

ABD ve Çin gibi büyük güçler arasındaki çekişmenin Güney Çin Denizi'ndeki ihtilafı daha da karmaşık hale getirdiğini söyleyen Tjahjanto, "Güney Çin Denizi'nin büyük güçlerin güç gösterisi yaptığı bir arena olmasını istemiyoruz. Güney Çin Denizi'ni barış denizi haline getirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Tjahjanto, bölgede barışın sürdürülmesi için Endonezya'nın da çözümün bir parçası olması gerektiğini ifade etti.

İhtilaflı ülkeleri Güney Çin Denizi'nde belli kurallar üzerinde anlaşmaya davet eden Tjahjanto, bu durumun karşılıklı güveni de artıracağını dile getirdi.

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.


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