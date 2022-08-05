Çin Büyükelçisi'nden 'müdahale' mesajı: Askeri operasyon ihtimali var
Çin'in Paris Büyükelçisi Lu Shaye, Tayvan'a askeri operasyon ihtimalinin bulunduğunu belirtti.
Çin'in Paris Büyükelçisi Lu Shaye, Tayvan ile ilgili son dönemde yaşanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Lu Shaye, Çin'in Tayvan'a askeri operasyon ihtimalinin bulunduğunu ifade ederek, bunun Tayvanlılara karşı bir operasyon olmayacağının altını çizdi.
Lu, Tayvan'da halkın beyninin yıkandığını iddia ederek, "Birleşmeden sonra, yeniden eğiteceğiz. Eminim ki o zaman Tayvan nüfusu yine birleşme taraftarı olacak. (Tayvanlılar) yine vatansever olacak" ifadelerini kullandı.
Bunun üzerine gazetecinin "Tehdit yoluyla mı?" sorusuna Lu, "Tehditle değil yeniden eğitimle" diye cevap verdi.
Lu ayrıca, 20 yıl önce Tayvanlıların çoğunlukla Tayvan'ın Çin topraklarına yeniden katılmasından yana olduklarını belirterek, "Demokratik İlerici Parti'nin (DPP) çok fazla Çin karşıtı propagandası yapması" nedeniyle bugün adadakilerin buna karşı çıktığını ileri sürdü.
'PELOSİ'NİN ZİYARETİ GEREKSİZ PROVOKASYON'
Lu Shaye, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesinin "çok fazla tehlike ve kriz yarattığını" ve "gereksiz provokasyon" olduğu değerlendirmesinde bulundu.
Lu, "tansiyonu" artıranın Çin değil Pelosi'nin ziyareti olduğuna vurgulayarak, bu provokasyona cevap verdiklerini kaydetti.
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