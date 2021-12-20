Çin Dışişleri Bakanı ABD'ye, iki ülke arasında barış içinde bir arada yaşamanın yolunu bulma çağrısında bulundu
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, bir sempozyumun açılış töreninde yaptığı açıklamada, ABD'ye çağrıda bulunarak barış içinde bir arada yaşamanın yolunu bulmak için Çin ile birlikte çalışması gerektiğini söyledi.
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi pazartesi günü, bir sempozyumun açılış töreninde yaptığı açıklamada, ABD'nin Çin ile barış içinde yaşamanın yolunu bulması için Çin ile birlikte çalışması gerektiğini belirtti.
Wang, geçen yıl yaşanan gerileme ve çatışmaların, Çin-ABD ilişkilerindeki ciddi meşakkatlerin ve çeşitli zorlukların temel nedeninin, ABD tarafının Çin ve ikili ilişkiler konusunda yaptığı stratejik yanlış değerlendirmede yattığını bir kez daha gösterdiğini söyledi.
Wang, ABD'deki bazı insanların diğer ülkelerin de gelişme hakkına sahip olduğunu, Çin'in güçlendiği ve ilerleme kaydettiği gerçeğini, Çin ve ABD'nin karşılıklı fayda ve sonuçlara ulaşabileceğini kabul etmeye isteksiz olduklarını ve Çin'i kontrol altına almak ve bastırmak için bir kamp kurmaya çalıştıklarını belirtti.
"DÜNYA BARIŞINI DA ETKİLİYOR"
Wang, "ABD tarafının yanlış sözleri ve eylemleri, sadece iki halkın çıkarlarına ciddi şekilde zarar vermekle kalmıyor; aynı zamanda dünya barışını ve istikrarını da ciddi şekilde etkiliyor" dedi.
Wang, "Çin'in yaklaşımı tutarlı ve net. Diyalog yapılabilir, ancak eşit olmalı; iş birliği memnuniyetle karşılanır, ancak karşılıklı yarar sağlamalı; rekabet etmek iyidir, ancak sağlıklı olmalı; karşı karşıya gelmekten korkmuyoruz ve sonuna kadar savaşacağız" diye konuştu.
"ÇİN İLE BİRLİKTE ÇALIŞMASI UMULMAKTADIR"
İş birliğinden iki ülkenin de kazançlı çıkacağını ve çatışmadan iki ülkenin de kaybedeceğini kaydeden Wang, bunun Çin ile ABD arasındaki yarım yüzyılı aşkın süredir yaşanan alışverişlerden öğrenilen en önemli ders olduğunu ve tarihin bu gerçeği kanıtlamaya kesinlikle devam edeceğini söyledi.
Wang, "ABD tarafının iki ülkenin liderlerinin vardığı mutabakatı ciddiyetle uygulaması, güven kazanma konusundaki taahhütlerini yerine getirmesi ve iki büyük ülke arasında barış içinde bir arada yaşama yolunu araştırmak için Çin ile birlikte çalışması umulmaktadır" dedi.
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