Çin, Kuril Adaları üzerinde Japonya'nın egemenliğini artık tanımıyor

Çin'in, İkinci Dünya Savaşı'nın sonundan bu yana Japonya ile adaları kontrol eden Rusya arasında toprak anlaşmazlığına konu olan Kuril Adaları üzerinde Japonya'nın egemenliğini artık tanımadığı ileri sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 11:07
Çin, Kuril Adaları üzerinde Japonya'nın egemenliğini artık tanımıyor
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Kyodo haber ajansının Çinli diplomatik kaynaklardan aktardığına göre, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, geçtiğimiz ay Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile görüşmesi sırasında Kuril Adaları üzerindeki Japon egemenliğini desteklemekten kaçınarak, Pekin'in anlaşmazlık konusundaki yerleşik tutumunu terk etti. 

İki lider arasındaki görüşme sırasında Şi'nin, Putin'e Çin'in toprak anlaşmazlığı konusunda "bir pozisyon almadığını" söylediği bildirildi.

Çin'in tarafsızlığı, Mao Zedong'un İkinci Dünya Savaşı sonunda Sovyetler Birliği tarafından işgal edilen ihtilaflı dört adanın Japonya'ya ait olduğu görüşünü dile getirdiği 1964 yılından bu yana değişmeyen bir çizgiden kopuş anlamına geliyor. 

Rusya ve Japonya tarafından tartışmalı dört adanın ortak kalkınmasını teşvik etmek ve iki ülke arasında resmi bir barış anlaşmasının imzalanmasını engelleyen anlaşmazlığa bir çözüm bulmak için yıllardır müzakere edilen planlar, Ukrayna'daki savaşın ardından çöktü. 


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