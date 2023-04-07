Japonya, Ukrayna'ya maddi destekte bulunacak

Japonya, Rusya'nın saldırılarını sürdürdüğü Ukrayna'ya 7,6 milyar dolarlık yardım sağlanacağını taahhüt etti.

AA
Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 07:21
Japonya, Ukrayna'ya maddi destekte bulunacak
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Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, Brüksel'deki temasları kapsamında Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile görüştü.

Bakan Hayaşi, Japon hükümetinin, Rusya'nın saldırılarını sürdürdüğü Ukrayna'ya farklı sektörleri kapsayan 7,6 milyar dolarlık yardım sağlanmasını taahhüt ettiğini aktardı.

Mayısta G7 Liderleri Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak Japon Başbakan, zirveye, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin çevrim içi katılması için davette bulunmuştu.


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