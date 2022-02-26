Çin, Ukrayna konusundaki temel duruşunu 5 maddeyle açıkladı

26 Şubat 2022 Cumartesi, 14:16

Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, cuma günü Çin'in Ukrayna konusundaki temel duruşunu açıkladı.

Wang, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Diplomasi Danışmanı Emmanuel Bonne ile gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde söz konusu açıklamaları yaparak Ukrayna'daki durum hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Wang, Çin'in Ukrayna konusundaki temel duruşunu aşağıdaki beş madde halinde açıkladı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki bir metro istasyonuna sığınan insanlar, 25 Şubat 2022. (Fotoğraf: Lu Jinbo/Xinhua)

Wang, birinci madde olarak Çin'in tüm ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilip korunmasını ve BM Antlaşması'nın amaç ve ilkelerine ciddiyetle riayet edilmesini savunduğunu söyledi.

Wang, ikinci olarak Çin'in; ortak, kapsamlı, işbirliğine dayalı ve sürdürülebilir bir güvenlik konseptini desteklediğini dile getirdi.

Üçüncü olarak Wang, "Çin, Ukrayna konusunun gelişimini takip etmektedir ve mevcut durum görmek istediğimiz bir şey değildir" ifadelerini kullandı.

Dördüncü olarak Wang, Çin tarafının, Ukrayna krizinin barışçıl şekilde çözüme kavuşturulmasına olanak sağlayan tüm diplomatik çabaları destekleyip teşvik ettiğini söyledi.

Beşinci olarak Wang'a göre Çin, Ukrayna krizinin çözüme kavuşturulmasında BM Güvenlik Konseyi'nin yapıcı bir rol oynaması gerektiğine ve bölgesel barış ve istikrarın yanı sıra tüm ülkelerin güvenliğinin öncelikli olması gerektiğine inanıyor.