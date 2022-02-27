Çin ve Almanya dışişleri bakanları telefonla Ukrayna'daki durumu görüştü
Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock cumartesi günü bir telefon görüşmesi yaparak Ukrayna'daki mevcut durum hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile yaptığı telefon görüşmesinde, Avrupa'nın güvenliği konusunda bütün ülkelerin meşru endişelerinin dikkate alınması gerektiğini belirterek, NATO'nun doğuya doğru yaşadığı art arda beş genişleme sürecinin ardından Rusya'nın meşru güvenlik taleplerinin uygun bir çözüme kavuşturulması gerektiğine işaret etti.
Wang, Çin'in Ukrayna'daki durumun gelişimini yakından takip ettiğini ve durumun yatıştırılması ve siyasi bir çözüme ulaşılmasına yardımcı olacak tüm çabaları desteklediğini söyledi.
NATO VURGUSU
Avrupa'nın güvenliği konusunda bütün ülkelerin meşru endişelerinin dikkate alınması gerektiğini belirten Wang, NATO'nun doğuya doğru yaşadığı art arda beş genişleme sürecinin ardından Rusya'nın meşru güvenlik taleplerinin uygun bir çözüme kavuşturulması gerektiğine işaret etti.
Soğuk Savaş'ın artık sona erdiğinin altını çizen Çinli bakan NATO'nun konumunu ve sorumluluklarını yeniden gözden geçirmesi gerektiğini belirterek Çin tarafının, blok çatışmalarına dayalı Soğuk Savaş zihniyetinin tamamen terk edilmesinin gerekli olduğuna inandığını ifade etti. Wang, ülkesinin; NATO, Avrupa Birliği ve Rusya'nın diyaloğu yeniden başlatarak Avrupa Kıtası'nda kalıcı barış ve istikrarı sağlayacak şekilde dengeli, etkili ve sürdürülebilir bir Avrupa güvenlik mekanizması kurmaya çalışmalarını desteklediğini söyledi.
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