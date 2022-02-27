Lübnan başbakanı krizi yenmek için Arap ülkelerinin desteğini istedi

27 Şubat 2022 Pazar, 19:07

Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Cumartesi günü Lübnan'ı ziyaret eden Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile Hükümet Sarayı'nda yaptığı görüşme sırasında, ülkenin içinde bulunduğu krizi yenmesi için Arap dünyasından destek çağrısı yaptı.

Lübnan Bakanlar Kurulu'nun yaptığı bir açıklamaya göre, Başbakan Mikati, "Arap kardeşlerimizi Lübnan'ın yanında durmaya ve imkanlarımızı aşan yükleri taşımamıza yardımcı olmak suretiyle ülkemizi tehlikelerden kurtarmaya çağırıyorum" dedi.

TARİHİNİN EN KÖTÜ KRİZİ YAŞANIYOR

Mikati, hükümetinin Lübnan'ın çoklu sorunlarını çözmeye çalıştığını, ancak Arap ülkelerinin büyük desteğine ihtiyaç duyduğunu sözlerine ekledi.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt ise Lübnan'ın, tüm alanlarda Arapların ortak hareketine zenginlik katan her türlü faaliyeti desteklemek için hiçbir çabayı esirmeyerek bölgede çok önemli bir rol oynadığını söyledi.

Lübnan'da hükümet Beyrut limanındaki patlamaların soruşturulması ve Körfez ülkeleriyle diplomatik kriz gibi sorunlu konularda, siyasi partiler arasında görüş ayrılıkları nedeniyle uygulanabilir çözüm kararları alamadığı için ülke tarihinin en kötü mali krizi yaşanıyor.