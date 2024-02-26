Cinayetle suçlanıyordu: Stadyumda infaz edildi

Yayınlanma: 26.02.2024 - 14:21

Güncelleme: 26.02.2024 - 14:21

Taliban yönetiminin Yüksek Mahkemesinden yapılan açıklamada, cinayet suçuyla mahkum edilen Nazar Muhammed adlı kişinin Cüzcan'ın merkez ilçesi Şibirgan'daki şehir stadyumunda idam edildiği belirtildi.

Kararın 3 aşamalı mahkeme sürecinde alındığı aktarılan açıklamada, nihai olarak kararın, Taliban yönetiminin lideri Molla Hibetullah Ahundzade'in inceleme ve onayından geçtiği ifade edildi.

Öğle saatlerinde halka açık bir şekilde gerçekleştirilen idamı, Taliban yönetiminin üst düzey mensuplarının yanı sıra binlerce Cüzcan sakini de izledi.

Afgan medyasına göre, görüntü alınmaması için elektronik aletlerin stadyuma girişine izin verilmezken, mahkum kurşuna dizilerek infaz edildi.

22 Şubat'ta da Gazne vilayetindeki şehir stadyumunda yine cinayetten hüküm giyen iki kişi idam edilmişti. Böylece son 5 günde 3. idam gerçekleşti.

Bu, Taliban yönetiminin 15 Ağustos 2021'de Afganistan'a hakim olmasının ardından 5. halka açık idam olarak kayıtlara geçti.