Cinayetle suçlanıyordu: Stadyumda infaz edildi

Afganistan'ın Cüzcan vilayetinde cinayetten hüküm giyen 1 kişinin şehir stadyumunda idam edildiği bildirildi.

AA
Yayınlanma: 26.02.2024 - 14:21
Cinayetle suçlanıyordu: Stadyumda infaz edildi
Abone Ol google-news

Taliban yönetiminin Yüksek Mahkemesinden yapılan açıklamada, cinayet suçuyla mahkum edilen Nazar Muhammed adlı kişinin Cüzcan'ın merkez ilçesi Şibirgan'daki şehir stadyumunda idam edildiği belirtildi.

Kararın 3 aşamalı mahkeme sürecinde alındığı aktarılan açıklamada, nihai olarak kararın, Taliban yönetiminin lideri Molla Hibetullah Ahundzade'in inceleme ve onayından geçtiği ifade edildi.

Öğle saatlerinde halka açık bir şekilde gerçekleştirilen idamı, Taliban yönetiminin üst düzey mensuplarının yanı sıra binlerce Cüzcan sakini de izledi.

Afgan medyasına göre, görüntü alınmaması için elektronik aletlerin stadyuma girişine izin verilmezken, mahkum kurşuna dizilerek infaz edildi.

22 Şubat'ta da Gazne vilayetindeki şehir stadyumunda yine cinayetten hüküm giyen iki kişi idam edilmişti. Böylece son 5 günde 3. idam gerçekleşti.

Bu, Taliban yönetiminin 15 Ağustos 2021'de Afganistan'a hakim olmasının ardından 5. halka açık idam olarak kayıtlara geçti.


afganistan haberleri İdam haberleri

İlgili Haberler

Taliban'dan Pakistan'a rest: Sınırı tanımayacağız

Taliban'dan Pakistan'a rest: Sınırı tanımayacağız
Taliban'dan kan donduran infaz

Taliban'dan kan donduran infaz
Taliban'a tepki gösterdi: Sınır kapatma planını eleştirdi

Taliban'a tepki gösterdi: Sınır kapatma planını eleştirdi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Erdoğan polisle evini kuşattırdı' demişti: Damadı, iddiayı doğruladı

'Erdoğan polisle evini kuşattırdı' demişti: Damadı, iddiayı doğruladı
Galatasaray’a küfrettirdiği söylenmişti: Derya Uluğ iddiaları yalanladı

Galatasaray’a küfrettirdiği söylenmişti: Derya Uluğ iddiaları yalanladı
İmamoğlu ve MHP'liler arasında gerginlik! MHP İlçe Başkanı Arzu Karaalioğlu karşısına dikildi: 'Geri bas...'

İmamoğlu ve MHP'liler arasında gerginlik! MHP İlçe Başkanı Arzu Karaalioğlu karşısına dikildi: 'Geri bas...'
Deniz Akkaya hakkında 3 yıl 6 aya kadar hapis talebi

Deniz Akkaya hakkında 3 yıl 6 aya kadar hapis talebi
Dönercinin ardından şimdi de emekli yurttaşın Murat Kurum'a verdiği yanıt gündem oldu: 'Sizi 20 sene savundum ama...'

Dönercinin ardından şimdi de emekli yurttaşın Murat Kurum'a verdiği yanıt gündem oldu: 'Sizi 20 sene savundum ama...'
Yaşlı kadın yangında can verdi

Yaşlı kadın yangında can verdi
İYİ Parti'de üst düzey istifa!

İYİ Parti'de üst düzey istifa!
Güllerden yutulabilir parfüm! Türkiye’de üretildi: “Yapısı sadece iyi kokmak değil”

Güllerden yutulabilir parfüm! Türkiye’de üretildi: “Yapısı sadece iyi kokmak değil”