Çin'de bir haftada ikinci restoran patlaması

Yayınlanma: 17.03.2024 - 12:37

Güncelleme: 17.03.2024 - 12:37

Çin'in doğusundaki Huaian kentinde bir barbekü restoranında patlama meydana geldiği, bugün yaşanan patlamada iki kişinin yaralandığı açıklandı.

Devlet basınına yansıyan görüntülerde de patlamanın yerel saatle 16.20'de meydana geldiği, patlama sebebiyle restoranın bulunduğu binanın cephesinde hasar oluştuğu görüldü. Siyah dumanların yükseldiği restoranda patlamanın etkisiyle patlayan camlar da yola saçıldı.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, patlamada yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı. Patlamanın sebebi hakkında ise soruşturma başlatıldı. Çin'in Hebei eyaletindeki bir restoranda da 13 Mart Çarşamba günü bir patlama meydana gelmiş, gaz kaçağı sebebiyle yaşandığı ihtimali üzerinde durulan patlamada en az iki kişi hayatını kaybetmiş, 26 kişi yaralanmıştı. Patlama sebebiyle binaların dış cepheleri ve araçlar zarar görmüştü.