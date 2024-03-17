Çin'de bir haftada ikinci restoran patlaması

Çin'de iki kişinin hayatını kaybettiği restoran patlamasından üç gün sonra Huaian kentinde bir barbekü restoranında patlama meydana geldi. Olayda iki kişi yaralandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.03.2024 - 12:37
Çin'de bir haftada ikinci restoran patlaması
Abone Ol google-news

Çin'in doğusundaki Huaian kentinde bir barbekü restoranında patlama meydana geldiği, bugün yaşanan patlamada iki kişinin yaralandığı açıklandı.

Devlet basınına yansıyan görüntülerde de patlamanın yerel saatle 16.20'de meydana geldiği, patlama sebebiyle restoranın bulunduğu binanın cephesinde hasar oluştuğu görüldü. Siyah dumanların yükseldiği restoranda patlamanın etkisiyle patlayan camlar da yola saçıldı. 

Reuters haber ajansının aktardığına göre, patlamada yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı. Patlamanın sebebi hakkında ise soruşturma başlatıldı. Çin'in Hebei eyaletindeki bir restoranda da 13 Mart Çarşamba günü bir patlama meydana gelmiş, gaz kaçağı sebebiyle yaşandığı ihtimali üzerinde durulan patlamada en az iki kişi hayatını kaybetmiş, 26 kişi yaralanmıştı. Patlama sebebiyle binaların dış cepheleri ve araçlar zarar görmüştü.


patlama haberleri Çin haberleri restoran haberleri

İlgili Haberler

İsrail, Gazze'de evi vurdu: 12 ölü

İsrail, Gazze'de evi vurdu: 12 ölü
İsrail'de binlerce kişi erken seçim için sokakta

İsrail'de binlerce kişi erken seçim için sokakta
Michelin yıldızlı uzay restoranı: Fiyatı 16 milyon TL

Michelin yıldızlı uzay restoranı: Fiyatı 16 milyon TL
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Lezita grevi sürüyor... Hindistan’dan işçi getirmekle gündeme geldi: Firmadan açıklama

Lezita grevi sürüyor... Hindistan’dan işçi getirmekle gündeme geldi: Firmadan açıklama
Mansur Yavaş’tan Turgut Altınok’un malvarlığı hakkında açıklama!

Mansur Yavaş’tan Turgut Altınok’un malvarlığı hakkında açıklama!
BBP lideri Mustafa Destici: Mehmet Şimşek elini vicdanına koy emeklinin hakkını ver

BBP lideri Mustafa Destici: Mehmet Şimşek elini vicdanına koy emeklinin hakkını ver
Emre Belözoğlu’ndan flaş Olimpiu Morutan açıklaması

Emre Belözoğlu’ndan flaş Olimpiu Morutan açıklaması
Dilan ve Engin Polat çifti için istenen ceza belli oldu

Dilan ve Engin Polat çifti için istenen ceza belli oldu
Orta sahadan direği vurdu: Real Madrid’in kazandığı maçta Arda Güler gündem oldu!

Orta sahadan direği vurdu: Real Madrid’in kazandığı maçta Arda Güler gündem oldu!
İstanbul Havalimanı'nda yaşayan İranlı akademisyen Dr. Shiva Kavani için karar

İstanbul Havalimanı'nda yaşayan İranlı akademisyen Dr. Shiva Kavani için karar
Türkiye’nin ilk denizaltı müzesi ‘TCG Uluçalireis’ kapılarını ziyaretçilerine açıyor

Türkiye’nin ilk denizaltı müzesi ‘TCG Uluçalireis’ kapılarını ziyaretçilerine açıyor