İtalyanlar duyurdu: Serie A ekibi Vincenzo Montella için özel maddeyi kullanacak!
Ivan Juric ile yollarını ayıran İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Roma'nın A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile ilgilendiği iddia edildi.
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Ivan Juric ile yollarını ayıran Roma, teknik direktör adayları arasında ilk sıraya Vincenzo Montella'yı yazdı.
SERBEST KALMA MADDESİ
Haberde İtalyan teknik direktörün TFF ile yaptığı sözleşmede, serbest kalma maddesinin yer aldığı belirtildi. TFF'ye 6 aylık maaşının ödenmesi halinde Vincenzo Montella'nın serbest kalabileceği aktarıldı.
YILLIK MAAŞI NE KADAR?
2023 yılında TFF ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Montella, yıllık yaklaşık 2 milyon Euro ücret kazanıyor. İtalyan çalıştırıcının 6 aylık maaşı yaklaşık 1 milyon Euro tutuyor.
17 MAÇTA 9 GALİBİYET
Mevcut sözleşmesi 2026'da sona erecek Montella, A Milli Takım'ın başında 17 maça çıktı. Bu maçlarda 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.
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