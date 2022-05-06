Çin’de çöken 8 katlı binada can kaybı 53’e ulaştı

Çin’in Hunan eyaletinde çöken 8 katlı binada hayatını kaybedenlerin sayısı 53'e yükselirken, kurtarma çalışmaları sona erdi.

İHA
06 Mayıs 2022 Cuma, 15:06
Çin’de çöken 8 katlı binada can kaybı 53’e ulaştı
Abone Ol google-news

Çin’in Hunan eyaletindeki Changsa kentinin Wangcheng bölgesinde 29 Nisan’da çöken 8 katlı binada can kaybı artıyor.

Yerel yönetimden yapılan açıklamaya göre günlerdir süren kurtarma çalışmaları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 53'e yükseldi. Enkazda kalan tüm kişilere ulaşıldığı ve arama-kurtarma çalışmalarının sona erdiği belirtildi. 

Çöken binanın enkazından 10 kişi sağ olarak çıkarılmıştı. Önceki gün gece saatlerinde yürütülen çalışmalarda enkazdan çıkarılan 10. kişi, olaydan 132 saat sonra kurtarılmıştı. Binanın çökme nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili 9 kişi tutuklanmıştı. 


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler