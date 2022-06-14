Çin'de Dandong kentinin belediye başkanı salgındaki hatalar için özür diledi
Çin'de Belediye Başkanı Hao Ciencun, Kovid-19 salgınına yönelik alınan tedbirlerdeki hatalar nedeniyle halktan özür diledi.
Çin'in Dandong kentinin yönetiminden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Hao, vaka sayısının düşük olmasına rağmen vakalarının kaynağının tespit edilememesi nedeniyle 50 gündür karantinada tutulan kentte temel hizmetlerin "tatmin edici düzeyde sağlanamadığını" belirtti.
Hao, halktan temsilciler ile yaptığı görüşmede, yaşadıkları zorluklar nedeniyle özür dilerken, salgın koruma ve kontrol tedbirlerinin daha etkin olmasını sağlayacaklarını ifade etti.
Komünist tek parti iktidarının olduğu Çin'de merkezden atanan yerel yöneticilerin, icraatları nedeniyle halktan özür dilemesine nadir rastlanıyor. Özellikle merkezi yönetimin kararlılıkla uygulanmasını salık verdiği salgınla mücadele tedbirleri, çoğu zaman vatandaşların şikayetine ve mağduriyetine sebep olmasına rağmen sürdürülüyor.
Kuzey Kore sınırındaki 2,4 milyon nüfuslu Dandong şehrinde kaynağı tespit edilemeyen vakalar nedeniyle, katı karantina kısıtlamaları uygulanmıştı. Tedbirler kapsamında vatandaşların çevrim içi yemek ve gıda sipariş etmesi dahi yasaklanmıştı.
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