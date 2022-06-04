Pandemi başında 300 TL'ye satılan maske fiyatlarında sert düşüş

Pandemi başında karaborsaya düşen ve 200 ila 300 TL arasında satılan maske fiyatları Bakan Koca'nın açıklamasından sonra sert düşüşe geçti. Maskelerin markette 10 TL'ye satıldığı görüldü.

cumhuriyet.com.tr
04 Haziran 2022 Cumartesi, 10:23
Pandemi başında 300 TL'ye satılan maske fiyatlarında sert düşüş
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Koronavirüs salgınıyla birlikte hayatımıza giren maskeler, iki yıldan beri hayatımızdaydı. Geçen hafta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarının binin altına düşmesiyle maske zorunluluğunun kalktığını açıkladı.

Maskeler, pandemi başında fahiş fiyatlara satılıp karaborsaya düşmüştü. Maske üreticileri ve fiyatları zamanla yükselmeye başladı.

Yasakların kalmasıyla maske fiyatları sert düşüşe geçti.

Pandemi başında 50'li maskeler 200-300 TL arasında satılırken şu an marketlerde 9.95 TL'ye satıldığı görüldü.


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