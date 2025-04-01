Çin'de keşfedildi: İnsanlık tarihini yeniden yazabilir

Yayınlanma: 01.04.2025 - 16:21

Güncelleme: 01.04.2025 - 16:21

Quina taş alet yapma yöntemi, geçmişte yalnızca Avrupa'da Neandertallerle ilişkilendirilmişti.

Ancak Çinli arkeologlar, bu teknolojiye Doğu Asya'da da rastlayarak büyük bir keşfe imza attı.

Bu buluş, Orta Taş Devri'nde (300 bin ila 30 bin yıl önce) Avrupa ve Afrika'da önemli bir evrimsel gelişim yaşanırken, Doğu Asya'da insan evriminin daha durağan olduğuna dair olan eski görüşleri sorgulatıyor.

TEKNOLOJİ NEREDEN GELDİ?

Çalışmanın ortak yazarlarından Washington Üniversitesi’nden Ben Marwick, "Bu buluş, bölgedeki düşünce tarzını değiştiren büyük bir gelişme. Bu, o dönemde dünyada başka neler oluyordu sorusunu akıllara getiriyor" dedi.

Arkeologlar, Quina taş aletlerinin bölgeye batıdan gelen göçler aracılığıyla mı ulaştığını, yoksa farklı insan gruplarının bağımsız olarak mı geliştirdiğini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Araştırmacılar, buldukları taş aletin geniş ve keskin bir çalışma kenarına sahip olduğunu, kullanım ve yeniden bileme izlerinin yanı sıra, kemik, boynuz veya ahşap gibi materyalleri kazımak için kullanıldığını belirtiyor. Bu aletlerin, taş çağındaki erken insan toplulukları tarafından özel bir işlevle kullanıldığını ortaya koyuyor.

YENİ İNSAN ATASI İPUÇLARI ARANIYOR

Doğu Asya'da bugüne kadar Neandertal kalıntılarına rastlanmamıştı.

Ancak Marwick, "Bu keşif, bölgedeki başka insan türlerinin kalıntılarını bulabileceğimiz anlamına gelebilir. Neandertal ya da daha olası olarak Denisovan kalıntıları, şaşırtıcı bir gelişme olabilir" dedi.

Arkeologlar, bölgedeki daha fazla antik insan kalıntısının ortaya çıkmasıyla, bu sorunun yanıtlanabileceğini belirtiyor.