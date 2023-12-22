Çin’deki deprem sonrası can kaybı artıyor
Çin’in kuzeybatısında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 148’e yükseldi.
Çin’in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde pazartesi günü yerel saatle 23.59 sıralarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin bilançosu artıyor.
Çin devlet medyasına göre Gansu’da can kaybı 117’ye, depremin hissedildiği komşu Qinghai eyaletinde ise 31’e yükseldi.
Böylece depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 148’e ulaştı.
Gansu’da 282 yaralının tedavisi sürerken, 17 kişinin durumunun kritik olduğu öğrenildi.
Qinghai’de ise 166 yaralının tedavisine devam edilirken, kayıp durumdaki 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
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