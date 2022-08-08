Çin'den ABD'ye mesaj: Aldığımız önlemler haklı ve yerinde
Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretine yanıt olarak aldıkları önlemlerin haklı ve yerinde olduğunu bildirdi.
Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, Tayvan Boğazı'ndaki mevcut gerilimlerin, yalnızca ABD tarafının "provokasyonlarından kaynaklandığını" belirterek, bu nedenle ABD tarafının "tüm sorumluluğu üstlenmesi ve ciddi sonuçlarla yüzleşmesi" gerektiğini söyledi.
Wu Qian, Çin tarafının Çin-ABD ilişkileri, iki ordu arasındaki ilişkiler ve Tayvan sorunu konusundaki katı tutumunu açıkça ortaya koyduğunu ve Pelosi'nin Tayvan ziyaretiyle ilgili olarak ABD tarafına defalarca ciddi beyanlarda bulunduğunu kaydederek, buna rağmen ABD tarafının eylemlerinin taahhütlerine "ihanet" ettiğini ifade etti.
Wu, Çin tarafının karşı önlemlerinin ABD ve Tayvan'ın "provokasyonlarına" karşı gerekli uyarılar olduğunu; ulusal egemenliği ve güvenliği korumaya yönelik haklı, makul ve yerinde eylemler olduğunu söyledi.
Sözcü Wu, kriz yönetimi iddialarına rağmen ABD tarafının "gerilim yaratmaya, hatalı sözler ve kışkırtıcı davranışlar için bahaneler üretmeye ve hatta kendi sorumluluğundan kaçmak için sorumluluğu başkasının üzerine atmaya" devam ettiğini belirterek, "Buna şiddetle karşı çıkıyoruz" dedi.
Wu ayrıca, ABD tarafını Çin tarafının temel çıkarlarına ve önemli endişelerine ciddiyetle saygı duymaya, "Çin'i Tayvan ile kontrol altına alma" yanılsamasını bırakmaya ve "yanlış yolda daha fazla ilerlemekten" kaçınmaya çağırdı.
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