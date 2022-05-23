Çin'den Biden'a cevap gecikmedi: 'Çin'in kararlılığını hafife almamalıdır'
Çin, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Çin'in Tayvan'ı işgal etmesi ihtimali hakkındaki açıklamalarına çok sert cevap verdi
Asya ziyareti için Japonya'ya gelen ABD Başkanı Joe Biden, Başbakanı Kişida Fumio ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada Çin'in Tayvan'ı işgal etmesi halinde askeri yanıt vereceklerini açıkladı
Çin Dışişleri Sözcüsü Vang, Bıden'ın açıklamasına ilişkin "ABD, Çin halkının (Tayvan'la ilgili) egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma kararlılığını hafife almamalıdır" açıklaması yaptı.
BİDEN SORUYA "EVET" DEMİŞTİ
ABD Başkanı, Japonya Başbakanı Kişida ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısı sırasında bir muhabirin Biden'a, [Tayvan'ın] saldırıya uğraması halinde ABD'nin Tayvan'ı savunup savunmayacağını sorduğunda, başkan "Evet" yanıtını vermiş ve "Yaptığımız taahhüt bu" diye de eklemişti.
BEYAZ SARAY AYNI FİKİRDE DEĞİL
Beyaz Saray sözcüsü, Biden'ın açıklaması hakkında ABD politikasında bir değişikliği temsil etmediği konusunda ısrarcı.
Beyaz Saray, Biden'ın Ekim ayında Tayvan'ı savunma konusunda yaptığı benzer yoruma da aynı tepkiyi vermişti.
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