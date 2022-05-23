Son Dakika: Joe Biden: Askeri karşılık veririz

ABD Başkanı Biden, Çin'in Tayvan'a saldırması durumunda buna askeri karşılık vereceklerini söyledi.

AA
23 Mayıs 2022 Pazartesi, 09:25
Son Dakika: Joe Biden: Askeri karşılık veririz
Abone Ol google-news

ABD Başkanı Biden, Çin'in Tayvan'a saldırması durumunda buna askeri karşılık vereceklerini söyledi.

AYRINTILAR GELİYOR... 


ABD Başkanı Joe Biden Joe Biden Çin

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler