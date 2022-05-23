Son Dakika: Joe Biden: Askeri karşılık veririz
ABD Başkanı Biden, Çin'in Tayvan'a saldırması durumunda buna askeri karşılık vereceklerini söyledi.
ABD Başkanı Biden, Çin'in Tayvan'a saldırması durumunda buna askeri karşılık vereceklerini söyledi.
AYRINTILAR GELİYOR...
Video Haberler
- TEM’de zincirleme kaza: 4 yaralı
- Bursa'da dev operasyon
- Yaş çay alım kampanyası sorunlu başladı
- İzmir'de orman yangını
- Elif hemşirenin acı sonu
- Antalya'da katliam: 2 çocuğunu öldürdü
- '6 yaşındaki kızını bıçakla öldürdü' iddiası
- Ölüme davetiye çıkaran yolculuk: Sürücüler müdahale etti
- Otomobil akaryakıt istasyonunda alev aldı!
- Jandarmadan 'kumar' operasyonu
En Çok Okunan Haberler
-
- Sağlık Bakanlığı'ndan 'maymun çiçeği virüsü' açıklaması
- 'Çoğu miting olduğunu bilmiyordu'
- 'El sıkışmadı' iddiasına fotoğraflı yanıt geldi
- Yanlış kişiye ödeme yapan bankaya kötü haber
- Mbappe imzayı attı ortalık karıştı!
- Ehliyet ve pasaportta yeni dönem başlıyor!
- 'Bu adamı kim terfi ettirdi?'
- Skandal 'Erdoğan' paylaşımı
- İstanbul’da kripto şoku: Binlerce lira buhar oldu
- Süper Lig'de 2021-2022 sezonu geride kaldı!