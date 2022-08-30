Çin'den Japonya uyarısı: Asya-Pasifik için büyüyen bir askeri tehdit

30 Ağustos 2022 Salı, 14:32

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zhao Lijian gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Zhao Lijian, Japonya'nın silahlanmasının ve askeri ilişkilerinin, Asya-Pasifik için "her zamankinden daha büyük bir tehdit" oluşturduğunu söyledi.

Zhao, "Japonya, anayasasının ifadesiyle ciddi şekilde çelişen adımlar atıyor. Japonya, Asya-Pasifik Bölgesi'nde barış, güvenlik ve istikrar için büyük bir tehdit oluşturuyor" açıklamasında bulundu.

Zhao, ayrıca "Japonya'nın askeri bütçe harcamalarını aşırı derecede arttırdığı, füze savunma sistemini ve diğer stratejik silahları aktif olarak geliştirdiğini ve ABD ile askeri iş birliğini sürekli olarak genişlettiğini" söyledi.

'JAPONYA TARİHİNDEN DERS ÇIKARMALI'

Zhao Lijian, Japonya'nın "güvenlik kaygıları kapsamında komşu ülkelere saygı göstermesi gerektiğini" vurguladı.

Zhao, "Japonya, tarihinden özenle ders çıkarmalı ve barışçıl kalkınma yolunu izlemelidir" dedi.