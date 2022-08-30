Çin'den Japonya uyarısı: Asya-Pasifik için büyüyen bir askeri tehdit
Çin, Japonya'yı Asya'ya yönelik büyüyen bir "askeri tehdit" olarak gördüğünü duyurdu.
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zhao Lijian gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Zhao Lijian, Japonya'nın silahlanmasının ve askeri ilişkilerinin, Asya-Pasifik için "her zamankinden daha büyük bir tehdit" oluşturduğunu söyledi.
Zhao, "Japonya, anayasasının ifadesiyle ciddi şekilde çelişen adımlar atıyor. Japonya, Asya-Pasifik Bölgesi'nde barış, güvenlik ve istikrar için büyük bir tehdit oluşturuyor" açıklamasında bulundu.
Zhao, ayrıca "Japonya'nın askeri bütçe harcamalarını aşırı derecede arttırdığı, füze savunma sistemini ve diğer stratejik silahları aktif olarak geliştirdiğini ve ABD ile askeri iş birliğini sürekli olarak genişlettiğini" söyledi.
'JAPONYA TARİHİNDEN DERS ÇIKARMALI'
Zhao Lijian, Japonya'nın "güvenlik kaygıları kapsamında komşu ülkelere saygı göstermesi gerektiğini" vurguladı.
Zhao, "Japonya, tarihinden özenle ders çıkarmalı ve barışçıl kalkınma yolunu izlemelidir" dedi.
Video Haberler
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamın hedefinde kadınlar ve çocuklar var
- AKP'den istifa etti, Erdoğan'a çağrı yaptı
- AKP'ye İstanbul ve Ankara'dan büyük şok
- Bilet var koltuk yok
- FOX TV eski Ankara temsilcisinden 'Küçükkaya' çıkışı
- İlkay Akkaya konserine kaymakamlık yasağı
- Mine Tozlu Sineren'den açıklama
- Hakim ve savcılar için 'AKP' iddiası
- Öve öve bitiremedi: Ben böylesini görmedim...
- Erdoğan'dan Gülşen mesajı