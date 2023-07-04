Çin'den ulusal güvenlik adımı: Bazı metallerin ihracatı kısıtlandı
Çin, çip ve elektronik yapımında kullanılan galyum ve germanyum metallerinin ihracatını, "ulusal güvenlik ve çıkarları koruma" gerekçesiyle kısıtladı.
Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ulusal güvenlik ve çıkarları korumak için, galyum ve germanyum ile ilişkili malzemelere ihracat kısıtlaması uygulanmasına karar verilmiştir" ifadesi kullanıldı.
Kısıtlama gereği, galyum ve germanyum ihracatından önce ilgili makamlardan onay alınması gerekiyor.
Kısıtlama, 1 Ağustos itibarıyla yürürlükte olacak.
Bu iki elementin en büyük üreticisi olan Çin, dünyadaki galyum üretiminin yüzde 95'ini, germanyum üretiminin ise yüzde 67'sini karşılıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Memur ve emekliler için tarih belli oldu!
- Sigara fiyatlarına dev zam!
- 'Cumhurbaşkanı kararı gerekiyor...'
- Emniyet’te Soylu ekibine operasyon!
- 'Bin kişiden sipariş gelince...'
- ENAG açıkladı: Yıllık 108.58 artış!
- Suudi Arabistan'dan çılgın teklif
- İlçeyi ayağa kaldıran olayla ilgili Vali'den açıklama
- Hızlı tren biletlerine büyük zam
- 'Her ağzını açtığında yuhalandı'