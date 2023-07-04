Çin'den ulusal güvenlik adımı: Bazı metallerin ihracatı kısıtlandı

Yayınlanma: 04.07.2023 - 08:26

Güncelleme: 04.07.2023 - 08:26

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ulusal güvenlik ve çıkarları korumak için, galyum ve germanyum ile ilişkili malzemelere ihracat kısıtlaması uygulanmasına karar verilmiştir" ifadesi kullanıldı.

Kısıtlama gereği, galyum ve germanyum ihracatından önce ilgili makamlardan onay alınması gerekiyor.

Kısıtlama, 1 Ağustos itibarıyla yürürlükte olacak.

Bu iki elementin en büyük üreticisi olan Çin, dünyadaki galyum üretiminin yüzde 95'ini, germanyum üretiminin ise yüzde 67'sini karşılıyor.