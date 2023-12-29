Çin'in yeni Savunma Bakanı açıklandı

Yayınlanma: 29.12.2023 - 15:04

Güncelleme: 29.12.2023 - 15:04

Çin'de bir süre ortadan kaybolduktan sonra görevden alınan Savunma Bakanı Li Şangfu'nun yerine Donanma Komutanı Amiral Dong Cün atandı.

Xinhua Haber Ajansının haberine göre, Ulusal Halk Kongresi Merkez Komitesi, Donanma Komutanı olarak görev yapan Amiral Dong'u ülkenin yeni Savunma Bakanı olarak atadı.

Çin Savunma Bakanı Li, bilinmeyen sebeple uzun süre kamuya açık etkinliklerde yer almamasının ardından 24 Ekim'de görevden alınmıştı.

Li'nin yerine atama yapılmadığı için Savunma Bakanlığı makamı uzun süre boş kalmıştı.