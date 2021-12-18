Çinli arkeologlar binlerce yıllık alkol kalıntıları keşfetti

18 Aralık 2021 Cumartesi, 16:00

Çinli arkeologlar, ülkenin orta kesimlerinde ortaya çıkarılan 8 bin yıllık kil kapların, Çinliler tarafından monascus küfünden alkol yapmak için kullanıldığına dair en eski kanıt olduğunu açıkladı.

Çin Sosyal Bilimler Akademisi'ne bağlı Arkeoloji Enstitüsü'nde yardımcı araştırmacı olan Li Yongqiang, cuma günü yaptığı açıklamada, Henan eyaletindeki Peiligang Kültürel Bölgesi'nde bulunan iki kil çömleğin kalıntılarında büyük miktarda monascus hypha küfü ile kleistotesyum mantarları ve fermente pirinç nişastası taneleri tespit edildiğini söyledi.

Li, ortaya çıkarılan kapların bir zamanlar alkol mayalamak ve depolamak için kullanıldığının anlaşıldığını belirtti.



TARİHİ 8 BİN YIL

Peiligang, Çin'deki en eski köy kalıntılarından biri ve tarihi yaklaşık 8 bin yıl öncesine kadar uzanıyor. Bu alan, antik çağda tarımın, çömlekçiliğin, tekstil sektörünün yanı sıra alkol yapım tekniklerinin kökeni ile gelişimi hakkında yapılan çalışmalara da önemli kanıtlar sağlıyor.

