Çinli yetkili bağımsızlık konusunda Tayvanlıları uyardı
Çin ana kara sözcüsü 'Tayvan bağımsızlığı' peşinde koşma girişimlerine karşı uyarıda bulundu
Çin ana karasından bir sözcü Çarşamba günü Taiwan vatandaşlarını, Taiwan Demokratik İlerleme Partisi (DPP) yetkililerinin "Taiwan bağımsızlığı" arayışına zemin hazırlamaya yönelik hamlelerine karşı dikkatli olmaya çağırdı.
Yüksek profilli DPP yetkililerinin konuyla ilgili açıklamalarını yorumlayan Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi sözcüsü Ma Xiaoguang, halkın barışçıl ve istikrarlı bir yaşam için güçlü isteklerine karşı, DPP yetkililerinin "anayasa"nın değiştirilmesi amacıyla sözde "referandum" için coşkuyla tezgahlama ve lobi faaliyeti yürüttüğünü söyledi.
Ma, bu yetkililerin nihai hedeflerinin, "Taiwan bağımsızlığı" peşinde koşmak için "anayasa değişikliği" manipülasyonunun önünü açmak olduğunu kaydetti. Ma, Taiwan toplumunun tüm kesimlerinin, DPP yetkililerinin hain niyetlerini açıkça anlaması, bu tür girişimlerin yol açabileceği ciddi sonuçlara karşı yüksek düzeyde tetikte olması ve Taiwan Boğazı'ndaki barış ve istikrarın yanı sıra kendi çıkarlarını ve faydalarını somut eylemlerle koruması gerektiğini söyledi.
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