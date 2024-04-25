Çocuklar pilot koltuğuna geçti, 75 yolcu hayatını kaybetti

Yayınlanma: 25.04.2024 - 13:08

Güncelleme: 25.04.2024 - 13:08

Aeroflot'un 593 sefer sayılı uçağı 23 Mart 1994 gece yarısından hemen sonra Rusya'nın başkenti Moskova'daki Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı'ndan Hong Kong'daki Kai Tak Havalimanı'na doğru yola çıkmaya hazırlanıyordu.

Uçuş ekibi Kaptan Andrew Viktorovich Danilov liderliğinde 63 yolcu ve 12 üyeden oluşuyordu. Aeroflot'ta 1992 yılından beri deneyimli bir pilot olan Danilov, 9.500 saatin üzerinde uçuş süresi kaydetmişti.

Kendisine Birinci Subay Igor Vasilyevich Piskaryov ve Yardımcı Kaptan Yaroslav Vladimirovich Kudrinsky eşlik ediyordu. Uçak sorunsuz bir şekilde yolculuğuna başlarken, Kaptan Kudrinsky'nin ilk uluslararası uçuşlarını deneyimleyen iki çocuğu uçuş güvertesini ziyaret etti.

Uçak otomatik pilottayken ve yolcuların çoğu uykudayken, ölümcül bir karar verildi.

Saat 00:43'te Kudrinsky'nin 13 yaşındaki kızı kaptan koltuğuna oturdu ve uçma eylemini taklit ederek otopilotun yönünü ayarladı. Sekiz dakika sonra, 15 yaşındaki oğlunun kontrol çubuğunu kullanmasına izin verildi. Genç çocuk 30 saniye boyunca 10 kilograma varan kuvvetler uygulayarak otopilotun kontrolünü bozdu.

Bu manuel müdahale, otopilot servosunun kanatçık kontrol bağlantısından ayrılmasına yol açtı. Rus uçaklarına daha alışkın olan mürettebat, Airbus sistemine aşina olmadıkları için önemli bir uyarıyı kaçırdı. Devamında, uçak dik bir yatışa girdi ve otopilot irtifayı korumakta zorlandı.

Kaptan Kudrinsky derhal harekete geçerek, kendisi oğlunu uzaklaştırırken yardımcı pilotu kontrolleri yönetmesi için yönlendirdi.

Ancak, otomatik pilot ayarlarının yapılması için çok geç kalınmıştı; uçak çoktan 90 derecelik tehlikeli bir yatışa girmişti. Uçağın dalışını düzeltmeye çalışan pilotlar aşırı telafi yaparak neredeyse dikey bir tırmanışa neden oldular ve uçağı durdurarak spin atmasına yol açtılar.

Hızla alçalan uçak, dağlık rotası için minimum güvenli irtifanın altına düştü. Saat 00:59'da, yakındaki Novokuznetsk'teki hava trafik kontrolü bir konum güncellemesi beklerken, Uçuş 593 radar ekranlarından kayboldu.

Uçak yaklaşık 160 mil/saat gibi yüksek bir dikey hızla Güney Rusya'nın Kemerovo Oblastı bölgesindeki Kuznetsk Alatau Sıradağları'na çakıldı ve uçaktaki herkes hayatını kaybetti.

Aeroflot başlangıçta pilotların kusurlu olduğunu reddetse de bir kokpit ses kayıt cihazı transkriptinin sızdırılması olayların gerçek akışını ortaya çıkardı.