Çok sayıda koyun taşıyan bir tekne Aden açıklarında alabora oldu
Aden açıklarında, Yemen karasuları yakınlarında alabora olduğu bildirilen gemiye yardım için balıkçılar seferber oldu.
Hayvan sevkiyatı yapan bir teknenin, Aden Körfezi'nde alabora olduğunu gösteren görüntüler yayınlandı.
Batı Lahj vilayetindeki Ras Al-Arah'tan bir grup Yemenli balıkçı, teknenin hem mürettebatını (Somali vatandaşı oldukları bildiriliyor) hem de canlı hayvan yükünü kurtarmak üzere acil müdahale için harekete geçti.
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