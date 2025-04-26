Çok sayıda koyun taşıyan bir tekne Aden açıklarında alabora oldu

Yayınlanma: 26.04.2025 - 16:33

Güncelleme: 26.04.2025 - 16:33

Hayvan sevkiyatı yapan bir teknenin, Aden Körfezi'nde alabora olduğunu gösteren görüntüler yayınlandı.





Batı Lahj vilayetindeki Ras Al-Arah'tan bir grup Yemenli balıkçı, teknenin hem mürettebatını (Somali vatandaşı oldukları bildiriliyor) hem de canlı hayvan yükünü kurtarmak üzere acil müdahale için harekete geçti.