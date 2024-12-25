Aşkın Gözü filminin konusu ne? Aşkın Gözü filminin oyuncuları kim?
Aşkın Gözü (Radiance) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Aşkın Gözü filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Aşkın Gözü filminin konusu ne? Aşkın Gözü filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Aşkın Gözü filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Naomi Kawase üstleniyor. Peki, Aşkın Gözü filminin konusu ne? Aşkın Gözü filminin oyuncuları kim?
AŞKIN GÖZÜ FİLMİNİN KONUSU NE?
Misako'nun mesleği (Ayame Misaki) görme engelliler için filmlere eklenen sesli betimlemeler yazmaktır. Tutkusu ve işine olan bağlılığı nedeniyle bir filmi görme engelli izleyiciler için mümkün olduğunca erişilebilir kılmak için renkler ve dokularla dolu betimlemeler yazar. Yazdığı betimlemelerin test edilmesi için film 10 görme engelliden oluşan bir gruba dinletilir. Prömiyer öncesi gösterimlerden birinde, yavaş yavaş görüşünü ve zanaatını uygulama yeteneğini kaybeden ünlü bir fotoğrafçı olan Masaya (Masatoshi Nagase) ile tanışır. Masaya, Misako'nun yazdığı betimlemeleri sert bir şekilde eleştirir. Yazdığı özenli betimlemelerdeki soğukluğu görebilmesi için Misako'ya yardım eder. Aralarında ortaya çıkan farklılıklara rağmen, her ikisi de daha önce gözlerine görünmeyen bir dünyayı keşfetmelerine olanak tanıyan güçlü bir ilişki kurmayı başarır.
AŞKIN GÖZÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Masatoshi Nagase - Masaya Nakamori
Ayame Misaki - Misako Ozaki
Tatsuya Fuji - Kitabayashi
Kazuko Shirakawa - Yasuko Ozaki
Misuzu Kanno - Tomoko
Mantarô Koichi - Akitoshi
Noémie Nakai - Model
Chihiro Ohtsuka - Nakamori'nin arkadaşı
Nobumitsu Ônishi - Nakamori'nin arkadaşı
AŞKIN GÖZÜ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Aşkın Gözü filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlendi.
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