Yayınlanma: 25.12.2024 - 17:59

Güncelleme: 25.12.2024 - 17:59

Yeşil Şövalye filminin yönetmenliğini ve senaristliğini David Lowery üstleniyor. Peki, Yeşil Şövalye filminin konusu ne? Yeşil Şövalye filminin oyuncuları kim?

YEŞİL ŞÖVALYE FİLMİNİN KONUSU NE?

Yeşil Şövalye, krala sadakatini ispat etmek için düşmanı Yeşil Şövalye ile yüzleşmek için zorlu bir savaşa girişen Sir Gawain’in hikayesini konu ediyor. Sir Gawain, Kral Arthur’un yuvarlak masa şövalyelerindendir. Kral Arthur'a olan sadakatini kanıtlamak isteyen Sir Gawain, bu yüzden kendisine meydan okuyan Yeşil Şövalye ile zorlu bir mücadeleye girişir. Büyük bir yenilgiye uğramasının ardından Yeşil Şövalye, Sir Gawain'e tuhaf bir teklifte bulunur. Bu teklif Sir Gawain'in destansı bir maceraya atılmasına neden olur.

YEŞİL ŞÖVALYE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Dev Patel - Gawain

Alicia Vikander - Essel / The Lady

Joel Edgerton - The Lord

Sarita Choudhury - Mother

Barry Keoghan - Scavenger

Sean Harris - King

Ralph Ineson - Green Knight

Erin Kellyman - Winifred

Kate Dickie - Kraliçe

Atheena Frizzell - Kız Kardeş

Noelle Brown - Madam

Joe Anderson - Paris

Donncha Crowley - Bishop

YEŞİL ŞÖVALYE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Yeşil Şövalye filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.