Yeşil Şövalye filminin konusu ne? Yeşil Şövalye filminin oyuncuları kim?
Yeşil Şövalye (The Green Knight) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Yeşil Şövalye filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Yeşil Şövalye filminin konusu ne? Yeşil Şövalye filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Yeşil Şövalye filminin yönetmenliğini ve senaristliğini David Lowery üstleniyor. Peki, Yeşil Şövalye filminin konusu ne? Yeşil Şövalye filminin oyuncuları kim?
YEŞİL ŞÖVALYE FİLMİNİN KONUSU NE?
Yeşil Şövalye, krala sadakatini ispat etmek için düşmanı Yeşil Şövalye ile yüzleşmek için zorlu bir savaşa girişen Sir Gawain’in hikayesini konu ediyor. Sir Gawain, Kral Arthur’un yuvarlak masa şövalyelerindendir. Kral Arthur'a olan sadakatini kanıtlamak isteyen Sir Gawain, bu yüzden kendisine meydan okuyan Yeşil Şövalye ile zorlu bir mücadeleye girişir. Büyük bir yenilgiye uğramasının ardından Yeşil Şövalye, Sir Gawain'e tuhaf bir teklifte bulunur. Bu teklif Sir Gawain'in destansı bir maceraya atılmasına neden olur.
YEŞİL ŞÖVALYE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Dev Patel - Gawain
Alicia Vikander - Essel / The Lady
Joel Edgerton - The Lord
Sarita Choudhury - Mother
Barry Keoghan - Scavenger
Sean Harris - King
Ralph Ineson - Green Knight
Erin Kellyman - Winifred
Kate Dickie - Kraliçe
Atheena Frizzell - Kız Kardeş
Noelle Brown - Madam
Joe Anderson - Paris
Donncha Crowley - Bishop
YEŞİL ŞÖVALYE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Yeşil Şövalye filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Özgür Özel'den grev çağrısı!
- 'Asgari ücret' yanıtı sonrası gözaltına alındı
- 2025 yılının asgari ücreti belli oldu!
- Erdoğan'dan açlık sınırına sadakat!
- Açıklanan asgari ücrete tepki yağdı!
- Oytun Erbaş'ın 'asgari ücret' yorumu pes dedirtti
- ORC Araştırma 2024'ün son anketini açıkladı
- ‘Gelecek-Saadet’ grubuna yeni çözüm!
- AKP’nin 2025 planı ne?
- Bakan Işıkhan asgari ücreti böyle duyurdu!