Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile görüştü.
Görüşmede Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasındaki savaş başta olmak üzere bölgesel gelişmeler etraflıca ele alındı.
UKRAYNA VURGUSU
Türkiye’nin Ukrayna’nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve siyasi birliğini desteklediği vurgulandı.
Ukrayna ile Rusya Federasyonu arasında yürütülen barış görüşmelerinin sonuç vermesi ve ateşkesin sağlanması için ortak çabaların yoğunlaştırılması hususunda mutabık kalındı.
İlgili Haberler
- Roman Abramovich'ten Rusya-Ukrayna görüşmelerine destek
- Son dakika: Ukrayna'nın Rusya'dan talebi belli oldu
- RTÜK'ten, kanallara 'Ukrayna' talimatı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'Bir anda patlama sesleri gelmeye başladı'
- Kuveyt'te Ulusal Gün kutlandı
- Harkov'da mahsur kalan Türk öğrenci dehşeti yaşadı
- 21 yaşındaki işletmeci: Bu kadar mı bağımlı bir ülkeyiz?
- Esir alınan Rus askerlerinin görüntülerini yayınlandı
- 'Makineli tüfek sesleriyle uyandım'
- Savaşın simge ismi oldu
- Sivil yurttaş füzenin hedefi oldu
- İşte savaşın korkunç yüzü!
- Ukrayna'daki Türk öğrenciler sığınaklara indi
En Çok Okunan Haberler
- Bakan Akar'dan komutanlarla toplantı
- Rus iş insanından müzakerelere yardım
- IOC: Russia and Belarus to be banned
- Putin ve Macron görüştü
- AB'den Ukrayna'ya askeri destek açıklaması
- İsviçre'den Rusya'ya yaptırım kararı
- Rus Konsolosluğu önünde 3 kişilik protesto
- Fenerbahçe transferi resmen duyurdu
- Denize atlayan yaşlı çifti vatandaşlar kurtardı
- Olimpiyat Komitesi'nden Putin kararı