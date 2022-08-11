Danimarka, Ukrayna'ya 110 milyon avro değerinde savunma yardımı yapacak

11 Ağustos 2022 Perşembe, 16:49

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, başkent Kopenhag'da Ukrayna'yı destekleyen "Kuzey Avrupalı ??Müttefikler Konferansı"nın açılış töreninde konuştu.

Mette Frederiksen, Ukrayna'ya askeri yardım konusunda ilave silah, teçhizat ve askeri eğitimi barındıran toplam 110 milyon avro değerinde savunma desteğinde bulunacaklarını duyurdu.

Frederiksen, "Ukraynalılar her gün Putin'in acımasızlığının bedelini ağır ödüyor. Ukrayna ordusunun ve halkının kahramanlığı ve direnci karşısında hayrete düşüyoruz. Direnciniz yenilmez, ancak bu eşitsiz savaşta tek başınıza duramazsınız" dedi.

Frederiksen ayrıca, Danimarka'nın üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu dile getirerek, "Hepimiz Ukrayna'ya silah, eğitim ve finansal destek sağlamaya devam etmeliyiz" diye konuştu.

'BU BİR İNANÇ SAVAŞI'

Mette Frederiksen, Ukrayna'daki savaşın sadece "topraklar ve sınırlarla" ilgili olmadığını, bunun demokrasi ve tiranlık arasında, Avrupa ve dünya değerleri için bir "inanç savaşı" olduğunu belirtti.

Frederiksen, "Kendimize sormalıyız... Değerlerimize sahip çıkacak cesarete sahip miyiz, dünya düzeninin temellerini savunmaya hazır mıyız, ihtiyaç duyduklarında arkadaşlarımıza yardım edecek miyiz? Bu sorunun cevabını gelecek belirleyecek" dedi.