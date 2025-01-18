Danimarka'dan Grönland kararı: Test uygulamasını sonlandıracak

Yayınlanma: 18.01.2025 - 16:23

Güncelleme: 18.01.2025 - 16:23

Danimarkalı yayın kuruluşu DR TV'ye göre, Danimarka ve Grönland, çocukların velayetinin ebeveynlerinden alınıp alınmayacağına karar verilmesinde kullanılan psikolojik teste ilişkin anlaşmaya vardı.

Söz konusu testin "Grönland kültürüne uygun olmaması" nedeniyle Grönlandlı ebeveynler için kullanılmaması kararlaştırıldı.

Danimarka Sosyal İşler ve İskan Bakanı Sophie Haestrop Andersen, "Umuyorum ki bu çözüm, Danimarka'daki Grönlandlı ebeveynlere güven hissiyatını geri kazandıracaktır" ifadesini kullandı.

Andersen ayrıca ülkede, ailelerinden alınmış yaklaşık 460 Grönland kökenli çocuğun olduğu bilgisini paylaştı.

Grönland yönetimi, yüz ifadelerini ölçen bu testin Batı kültürleri için geliştirildiği ve kendi kültürleri için uygun olmadığı konusunda defaatle çekincelerini dile getirmişti. Yönetim, ayrıca bu uygulamanın, ebeveynlerin çocuklarına bakma konusunda yanlış bir izlenim oluşturacağını savunmuştu.

İki taraf arasında uzun süredir gerginlik sebebi olan söz konusu test sonucu, ebeveynlerin çocukları ile iletişimlerinin "yeterli olmadığına" karar verilmesi halinde çocukların devlet himayesine alınması söz konusu oluyordu.