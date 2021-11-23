Delta varyantıyla ilgili sevindiren gelişme: Hata vermeye başladı

23 Kasım 2021 Salı, 10:39

Japonya’da yapılan bir araştırma koronavirüsünün baskın mutasyonu haline gelen Delta varyantı ile ilgili dikkat çekici sonuçlar ortaya çıkardı…

Mishima’daki Ulusal Genetik Enstitüsü’nde görevli bilim insanları koronavirüsünün mutasyona uğramadan önce evrim sürecinde çok ani genetik değişiklikler meydana geldiğini duyurdu.

Japan Times’a konuşan genetik profesörü Ituro Inoue, "Japonya’da Delta varyantı çok hızlı bulaşıyor ve diğer varyantları geride bırakıyor. Fakat mutasyonlar arttıkça, biz bu virüsün hata vermeye başladığını görüyoruz ve kendisinin kopyalarını yaratamıyor ve çoğalamıyor" dedi.

"HALEN GÜÇLÜ VE CANLI AMA…"

Üç ay önce Delta varyantının ülke genelinde çok büyük bir hızla yayıldığını fakat son dönemde günde sadece 140 Delta varyantı tespit edildiğini açıklayan Profesör Inoue, "Delta varyantı halen canlı ve güçlü fakat vaka sayılarının azalması sebebiyle mutasyonların doğal yok oluşa doğru ilerlediğini tahmin ediyoruz" diye konuştu.

Ağustos ayında vaka sayılarının 23 bine ulaştığı ülkede geçen hafta cuma günü başkent Tokyo’da sadece 16 yeni vaka açıklanmıştı.

Virüsün çoğalma konusunda hata vermesinin evrimsel olarak ölüme doğru yaklaştığını söyleyen İngiltere’deki Reading Üniversitesi’nde görevli bilim insanı Dr. Simon Clarke, "Virüs çok fazla mutasyondan geçiyor ve bir noktadan sonra çoğalmıyor. Bir virüs bu noktaya geldiğinde ölüyor demektir. Bu bir insanın çocuğu olmaması ve genetik olarak ilerlemesinin durmasına da benzetilebilir" ifadlerini kullandı.

Kaynak: Sözcü