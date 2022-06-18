Deniz Berktay, Kiev'den bildiriyor: AB’nin ‘yorgunluğu’
Önceki gün Ukrayna’nın başkenti Kiev, Avrupa liderlerine ev sahipliği yaptı: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholtz ve İtalya Başbakanı Mario Draghi, 24 Şubat’tan bu yana ilk kez Ukrayna’yı ziyaret ettiler.
Kiev’e gelen üç lidere, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis de katıldı. Tam da liderlerin Kiev’e vardıkları sırada, sirenler çalmaya başladı: Ruslar, AB liderlerinin Kiev’e varışı “şerefine”, Ukrayna’yı füze yağmuruna tutuyordu. AB liderlerine soğuk yaklaşan, sadece Rusya değildi: Ukrayna yönetiminin de bu liderlerle arası, iyi değil. Macron, geçen hafta, Ukrayna’nın AB’ye tam üye olmasının en az 20 yıl süreceğini söylemiş, bu nedenle Kiev’in tepkisini çekmişti. Scholz’un ise Ukrayna’ya silah yardımını yavaşlattığına ilişkin haberler çıkmıştı. Ukrayna’da özellikle şahin kesim, Rusya’yla savaşı sürdürmeye zorlayan İngiltere yönetimine olumlu, bu liderlere ise olumsuz yaklaşıyor. Ukrayna’nın öncelikleri, AB’ye aday gösterilme ve silah yardımı konularıydı. 24-25 Haziran’daki AB Liderler Zirvesi’nde de Ukrayna’ya adaylık statüsünün verilip verilmeyeceği görüşülecek. Silah konusundaysa, Ukrayna yönetimi, AB’ye sesini giderek daha çok yükseltiyor. Ukrayna yönetimi, Batı’dan alması gereken silahların ancak yüzde 10’unu alabildiğini, bu nedenle, Rusya’ya yönelik karşı taarruzunda istenilen sonucu alamadığını söylüyordu.
AB adaylığı konusunda liderler, Ukrayna’nın AB üyeliğine adaylığa destek vereceklerini söylediler. Destek verseler de Ukrayna’nın adaylığına karşı olan Danimarka ve Hollanda, ikna edilecek mi? İkna edilseler bile, Ukrayna, 20 yıldan önce AB’ye girer mi? Ayrıca, Alman basınında, AB liderlerinin Ukrayna’ya destek mesajları verdikleri, fakat kapalı kapılar ardında Ukrayna’yı, Rusya’yla yeniden müzakereye başlamaya zorladıkları belirtiliyor. Siyasi literatüre “Ukrayna yorgunluğu” olarak giren durum, savaş uzadıkça Avrupa siyasetine yeniden egemen olmaya başladı. Rusya da şimdi savaşı zamana yayarak Avrupa’da bu yorgunluğu artırmaya bakıyor.
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