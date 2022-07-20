Deniz Berktay, Kiev'den bildiriyor: Cephede denge ve büyük tasfiyeler

20 Temmuz 2022 Çarşamba, 04:00

Doğudaki Donbas bölgesinin iki ilinden biri olan Lugansk ilinin tamamına yakınının Rusların eline geçmesine karşılık bu ilde bulunan iki köyde halen Ruslar’a karşı direniş devam ediyor. Öte yandan askeri uzmanlar Ruslar’ın bu bölgede toparlanma sürecine girdiklerini ve yakında yeni bir taarruza başlayabileceklerini söylüyor.

Ukrayna, son birkaç gündür Zelenski’nin görevden alma operasyonuyla çalkalanıyor. Zelenski’nin önceki gün görevden alındıklarını açıkladığı Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkanı İvan Bakanov ile Başsavcı İrina Venediktova’nın görevden alınmaları, parlamento tarafından da dün onaylandı. Zelenski, önceki akşam yaptığı açıklamada, savaşın başından bu yana 40 civarında SBU görevlisinin işgal altındaki topraklarda kalarak Ruslar’ın tarafına geçtiğini söyledi. SBU Başkanı Bakanov, Zelenski’nin çocukluk arkadaşı olarak biliniyor. Ayrıca, Zelenski’nin komedyenlik yaptığı dönemde Bakanov, Zelenski’nin film ve tiyatro şirketinin müdürlüğünü yapmış, üç yıl önceki devlet başkanlığı seçimlerinde de Zelenski’nin seçim karargâhının başkanlığını yürütmüştü. Zelenski’nin iktidara geldikten sonra hem bizzat siyasi deneyimi olmayan bir tiyatrocu olması hem de önemli göreve getirdiği kişilerin tiyatro kumpanyasından olmaları, muhaliflerin onu sertçe eleştirmesine neden olmuştu. Başsavcı Venediktova da en başından beri Zelenski’yle birlikteydi ve eski Devlet Başkanı Poroşenko, Venediktova’nın faaliyetlerinin hukuki olmaktan ziyade, siyasi nitelikli olduğunu savunuyordu. SBU’da Kırım yetkilisi olarak görev yapan kişinin Ruslarla işbirliği içinde olduğunun saptanması ve bu kişinin o esnada SBU Başkanı Bakanov’un yardımcısı olması, bardağı taşıran damla oldu. Dolayısıyla bu tasfiyeler hem Zelenski’nin yola beraber çıktığı ekiple yolları ayırdığını hem de Ukrayna’nın halen içinde bulunduğu güvenlik zaaflarını göstermesi açısından, çok çarpıcı.