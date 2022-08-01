Deniz Berktay, Kiev'den bildiriyor: Karadeniz koridoru ve zorunlu tahliyeler

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 04:00

Türkiye ve Birleşmiş Milletler’in (BM) arabuluculuğuyla, Rusya ve Ukrayna’yla varılan anlaşmalar sonucunda, Ukrayna’nın Odesa, Çernomorsk ve Pivdenniy limanlarından tahıl sevkıyatına başlanması konusunda anlaşmaya varılmıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, önceki gün yaptığı açıklamada, Türkiye ve BM’den sinyal beklediklerini, “gönderebilirsiniz” dendiği anda, gemilerin yola çıkacağını söylemişti fakat işin içinde Rusya olduğu için bu sürecin ne kadar süreceğini bilemediklerini ifade etmişti. Kiev, tahıl koridorunun açılmasıyla birlikte ülke ekonomisinin yeniden canlanmasını ve pek çok kişinin iş bulabilmesini umuyor. Ancak, bir taraftan da savaşın bütün şiddetiyle devam etmesi, bu sürecin baltalanma ihtimalini gündeme getiriyor. Türkiye ile Rusya, bu konuyu, Erdoğan’ın 5 Ağustos’ta Rusya’nın Soçi kentinde, Rus lider Vladimir Putin’le yapacağı görüşmede ele alacak.

DONETSK’TEN TAŞIMA KARARI

Öte yandan, Ukrayna’nın doğusundaki Donbas bölgesinde çatışmalar iyice alevlendi. Donbas bölgesindeki Lugansk ilinin -iki köy hariç- tamamını ele geçiren Rus kuvvetleri, şimdi de Donetsk ilinin tamamını ele geçirmeye hazırlanıyor. Donetsk ilinin yüzde 60’tan fazlası, halen Rusların işgalinde bulunuyor. Rus kuvvetleri, bütün güçleriyle bu ildeki Bahmut ilçesini ele geçirmeye çalışıyor.

Donetsk’te çatışmaların artması üzerine Kiev yönetimi, Donetsk ilinin hükümet denetimindeki bölgelerinde bulunan vatandaşların zorunlu şekilde tahliye edileceğini açıkladı. Zelenski, Donetsk ilinde Ukrayna denetimindeki bölgelerin sürekli olarak Rus güçleri tarafından bombalandığını ifade ederek bu bölgede kalmanın hayati tehlike içerdiğini kaydetti. Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk da, Donetsk ilindeki doğalgaz sistemlerinin Rus güçleri tarafından tamamen tahrip edildiğini belirterek bu nedenle, Donetsk ilinde bu kış ısıtmanın yapılamayacağını söyledi. Vereşçuk, bu çerçevede burada bulunanların bir an önce tahliye edilmesi gerektiğini dile getirdi. Vereşçuk ayrıca, Donetsk ilinin hükümet kontrolündeki kısımlarında yaşayan 55 bin çocuğun hayatının kurtarılması gerektiğini ifade etti. Tahliyenin zorunlu nitelikte olacağını söyleyen Vereşçuk, öte yandan, tahliye olmak istemeyen kişilerin bunun sonuçlarını bildiklerini belirten birer belge imzalamaları gerektiğini kaydetti.