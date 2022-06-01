Deniz Berktay, Kiev'den bildiriyor: Kiev, saldırıya hazırlanıyor

01 Haziran 2022 Çarşamba, 04:00

Savaşın ilk bir ayı boyunca başkent Kiev’e 26-27 kilometre mesafede bulunan ve kenti üç yönden kuşatmış ve nisanda çekilen Rus kuvvetlerinin yeniden hücum etme ihtimalinin olduğu söyleniyor. Bir taraftan Ukrayna’nın kuzeydoğusunda, Rusya sınırındaki Sumi ili yakınlarında Rus kuvvetlerin büyük yığınaklar yaptığı bildiriliyor. Diğer taraftansa Ukrayna’nın kuzey komşusu Belarus’tan yeni bir saldırı ihtimalinden söz ediliyor.

Belarus kuvvetleri, tatbikat vesilesiyle Ukrayna ve Polonya sınırlarına yığılmış durumda. Savaşın ilk etabında Belarus kuvvetleri savaşa girmemiş fakat Kiev’e taarruz eden Rus kuvvetlerinin büyük bölümü Belarus üzerinden saldırmıştı. Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Kurulu Sekreteri Oleksiy Danilov, savaştan önce Belarus’tan Ukrayna’ya saldırı gerçekleşeceğine inanmadıklarını söyleyerek şu anda Belarus yetkililerinin açıklamalarına güvenmediklerini dile getirdi. Kiev’e yeni bir saldırı ihtimaline karşı başkentin dışında savunma mevzileri hazırlanıyor. Askeri yetkililer yaptıkları açıklamada, bu sefer Kiev’in top atışlarından en az zararı görmesi için iki sıra mevzi hazırlandığını ve ilk mevzinin Kiev’in dışından geçtiğini belirtiyor.

YAYINLAR NEDEN DURDURULDU?

Savaş öncesi “vatana ihanet” suçu ile yargılanan ve kentten çıkması izne bağlanan eski Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, Cumhurbaşkanı Zelenski’den aldığı izinle yurtdışına çıkabildi. Poroşenko, Avrupa Halk Partisi’nin Rotterdam’daki toplantısına katılmak için sınırdan iki kez çıkmaya çalışmış ancak güvenlik görevlileri engel olmuştu. Geçen aylarda Poroşenko’nun televizyon kanallarının da yayını durdurulmuştu. Başbakanlık Ofisi, Poroşenko’nun yayınının durdurulmasının nedeninin eski cumhurbaşkanının aşırı derecede “kendini beğenmiş” biri olması ve yayınlarda sürekli kendisini öne çıkarması gerekçe olarak gösterildi. Kanal sahibinin “kendini beğenmiş” olmasına hükmedilmesi de televizyon kanallarının durumunu belirliyor şimdi. Savaşın Ukrayna siyasetine neler getireceğini göreceğiz.